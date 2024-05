Marixa Balli denunció que la estafaron con los nuevos billetes de 10mil pesos: "Que se hagan cargo..."

La ex vedette, conductora y actriz, Marixa Balli, denunció en las últimas horas que fue estafada con los nuevos billetes de 10.000 pesos, cuando le quiso pagar a un proveedor de la casa de zapatos que ella misma maneja.

En LAM, programa que conduce Ángel de Brito y en el que ella realiza la función de panelista, dio a conocer más detalles: “Tuve un día muy intenso, me pasaron cosas. Me quedé un poco caliente, mi cabeza no para. Ayer vinieron clientes con billetes nuevos de diez mil pesos y al pagarse hoy a proveedores se fueron algunos billetes de diez mil como si fuesen de mil, los chicos no se dieron cuenta”, expresó la ex vedette.

En esta misma línea, apuntó directamente con quienes pasan a cobrar por el local. “Que se hagan cargo de los billetes que se llevaron”.

En solidaridad con la panelista, de Brito propuso un condición para quienes se habían llevado el dinero: ”Tienen hasta el lunes para devolver porque si no, los escrachamos”.

Por último, Marixa defendió a sus empleados: “Es una situación incómoda pero también es enseñanza. Aprenden con estas cosas. Estamos hablando de mucho dinero, entonces me da mucha bronca de la otra parte”, afirmó, e intentó justificar. “A lo mejor se entusiasmaron porque no se ven, todo el mundo quiere tocar uno a ver cómo es. Lo que pido es un poquito de respeto”.