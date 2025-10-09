VIDEO. Una invasión de abejas mete miedo en un barrio de La Plata

Esta mañana los vecinos de las adyacencias de 68 entre 29 y 30, en La Plata, se llevaron flor de susto por la sorpresiva presencia de un enorme enjambre de abejas que invadió patios, plantas y chimeneas.

Debido a la gran cantidad de insectos estiman "se escaparon posiblemente de una colmena". "Ahora invadieron nuestro barrio y tememos que sean peligrosas", añadieron.

"Están por todos lados, en el patio, en la chimenea, entre los árboles y demás plantas. Están desde hace rato y no podemos salir afuera, El temor es que sean peligrosas", indicaron.

“Es un barrio de casas de familia en donde hay niños y gente grande”, comentaron.

A raíz de esa situación solicitaron la intervención de personal especializado.