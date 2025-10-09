VIDEO. Una invasión de abejas mete miedo en un barrio de La Plata

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

9 de Octubre de 2025 | 13:00

Escuchar esta nota

Esta mañana los vecinos de las adyacencias de 68 entre 29 y 30, en La Plata, se llevaron flor de susto por la sorpresiva presencia de un enorme enjambre de abejas que invadió patios, plantas y chimeneas. 

Debido a la gran cantidad de insectos estiman "se escaparon posiblemente de una colmena". "Ahora invadieron nuestro barrio y tememos que sean peligrosas", añadieron. 

"Están por todos lados, en el patio, en la chimenea, entre los árboles y demás plantas. Están desde hace rato y no podemos salir afuera, El temor es que sean peligrosas", indicaron. 

“Es un barrio de casas de familia en donde hay niños y gente grande”, comentaron. 

 A raíz de esa situación solicitaron la intervención de personal especializado. 

