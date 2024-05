Por tercer día consecutivo sigue suspendida la venta de GNC en La Plata y la Región y taxistas van a la Justicia

Conseguir donde cargar GNC en La Plata y la Región se convirtió en una odisea, en un imposible, ya que por tercer día consecutivo las estaciones de servicio están imposibilitadas de despachar para garantizar el suministro de gas a los hogares y la industria.

La medida fue adoptada por Camuzzi, la empresa prestadora del servicio, el martes por la tarde, aunque recién ayer se hizo más notorio cuando las estaciones de servicio iban cubriendo el cupo que tenían disponible y debían cerrar la llave.

Dos días de bajas temperaturas fueron suficientes para que Camuzzi dispusiera restringir el expendio de GNC tanto a taxis y remisses como vehículos particulares. La medida no es nueva ya que en otros años también se implementó. Sí llamó la atención que se adoptara cuando apenas se registraron dos días con temperaturas cercanas a los 0 grados.

Lo cierto es que las estaciones de servicio que venden GNC tienen las islas cerradas, a la espera del visto bueno para reanudar la actividad.

En la Región se estima que son unas 40 estaciones de servicio las que que tienen GNC, sea las denominadas "duales", porque expenden combustibles líquidos y gas, y las que sólo venden GNC.

El pedido de los taxistas a la Municipalidad

A través de una nota dirigida al intendente Julio Alak, el Sindicato Unión de Conductores de Taxis de La Plata pidieron la intervención de las autoridades municipales "ante la Cámara de GNC y las estaciones de servicio" para que los taxistas "que somos un transporte público de pasajeros podamos tener una boca de expendio de GNC en cada estación de servicio de nuestra ciudad".

Entre los fundamentos, el texto señala que "hoy un trabajador taxista de lo que trabaja un día, es lo que come al otro día", y que "la situación económica nuestra dice que no podemos pagar la luz, el gas, mandar los chicos al colegio y apenas llegar a comer una vez al día". Además, continúa, "los taxistas y sus familias no tienen derecho a enfermarse porque no tienen para pagar los remedios. A esta triste y grave situación se le suma que no nos permiten cargar, restringen el combustible de GNC a sabiendas tambien de que somos un transporte público de pasajeros legal, que cumple con todas las normas requeridas".

Asimismo, desde el sindicato también indicaron, como publicó EL DIA ayer, que recurrirían a la Justicia con un recurso de amparo para asegurar la provisión de GNC a los taxistas de La Plata y la Región.