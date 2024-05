Canastas de crianza imposibles: subas de hasta 300% en pañales y ropa

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentó la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia de abril, que va desde el nacimiento hasta los 12 años. Esta canasta se divide en cuatro rangos y en cada uno de ellos los valores registrados superaron el 9 por ciento respecto a marzo, lo que indica que quedaron arriba del último índice de precios al consumidor (IPC) que se informó que fue del 8,8 por ciento.

Con esta situación, desde los comercios de rubros infantiles como indumentaria, higiene y perfumería reconocen que hubo aumentos de precios en los productos, aunque el mayor inconveniente que atraviesan es la falta de ventas.

“La gente no está gastando mucho, diría que no está gastando. Compra lo imprescindible o algún regalo, pero hasta ahí no más”, dijo la encargada de un local de indumentaria infantil que pertenece a una marca de alcance nacional.

“Cuando compran algo es porque hay alguna promoción, ya sea de los bancos o de las mismas marcas. Pero por lo general hay muy poco movimiento. Hay una retracción del consumo que es lo que más nos preocupa”, agregó la mujer.

En ese sentido, contó que “la expectativa no es la mejor. Hubo aumentos de más del ciento por ciento en los productos en comparación con mayo del año pasado, y las ventas cayeron muchísimo, estamos muy por debajo de lo que se estima. Tendría que doblar facturación del año pasado, al igual que la cantidad de prendas que se venden, pero sólo hubo aumento de facturación por la inflación, no por salida de más unidades”.

En promedio, en los locales de este tipo de marcas, una remera básica cuesta 27 mil pesos, mientras en comercios más económicos la misma prenda se puede conseguir por menos de la mitad.

En cuanto a productos de higiene y perfumería, los referentes del sector comentan que se vive un panorama similar, con la diferencia de que algunos productos son de necesidad y por eso siempre tienen clientes.

“La gente que compra pañales no deja de venir, lo que hace es bajar la calidad del producto y por ende reducen costos”, explicó el dueño de una pañalera de diagonal 77 entre 6 y plaza Italia.

“En el último mes se plancharon algunos precios, pero igualmente están planchadas las ventas. La gente espera el día en que haya alguna promoción y después de mitad de mes suele manejarse con la tarjeta de crédito”, sumó el hombre.

Los precios de los pañales, tomando como referencia el tamaño mediano en un paquete de 70 unidades, van de los 10 mil a 30 mil pesos, con opciones de 18 mil pesos en las marcas intermedias.

“En pañales hubo, del año pasado a ahora una suba del 300 por ciento, al igual que en perfumería, y en ese área sí se ve una fuerte retracción de compra”, describió el comerciante.

“El que compraba toallitas húmedas fue cambiando a segundas marcas o pasó al óleo y algodón. Y si se llevaban un shampoo especial para los bebés o nenes más chicos, prefieren comprar una variedad que la pueda usar toda la familia para ahorrar un poco”, detalló el hombre.

En este caso, indicó que como es un rubro en el que hay que tener mucho stock de marcas, tamaños y presentaciones, “se hace una inversión muy grande, que si no estás bien parado como comerciante, la falta de ventas te pasa por arriba. Nosotros no tenemos una ganancia fuerte con los pañales, sino que marcamos alguna diferencia con el resto de los productos, es por eso que se siente el achique de las familias”.

Otro tipo de mercadería donde se siente fuerte la caída de las ventas es el de los artículos de librería. “La gente compró en marzo, dejó algunos gastos para abril y ahora no se llevan ni una goma. Los que pudieron se stockearon en diciembre, porque veían cómo venía la mano o hasta hicieron regalo de Reyes con alguna mochila por ejemplo, y ahora tratan de que los chicos cuiden al máximo todo y que usen lo del año pasado para no gastar de más”, contó el encargado de una librería de la zona de la Estación de Trenes.

“Es bastante complicada la situación, porque como todos los comerciantes tenemos que pagar alquiler del local, servicios, impuestos y sueldos de los empleados. Y si no entra nadie a comprar, ¿cómo hacemos?”, analizó el hombre.

Si bien el escenario no es alentador, el comerciante cree que quizá con el aguinaldo que se cobrará el próximo mes o en julio haya un repunte de ventas: “tenemos esperanza de que en junio las familias puedan invertir en útiles, aunque mayoritariamente eso sucedía en época de vacaciones de invierno o después de ese receso”.

Cifras de la canasta

La mencionada canasta de crianza incluye dos componentes. Por un lado el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de los menores; y por el otro, el costo del cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.

Y además, se presenta por tramos de edad, los cuales se calculan de acuerdo a los niveles de escolarización y las horas de cuidado teóricas que de ellos se derivan.

El valor mensual de la canasta de crianza, para cada uno de los tramos de edad, correspondiente a abril de 2024 es de 309.616 pesos para los menores de un año, en el que el cuidado cuesta 93.804 pesos y los bienes y servicios 215.811 pesos. En este caso, el porcentaje de aumento respecto a marzo fue 9,78 por ciento.

En cuanto a los niños de entre 1 y 3 años, el porcentaje de aumento en comparación con el mes anterior fue del 9,68. En este caso, el valor total de la canasta fue de 367.765 pesos, divididos en los 121.123 pesos que costó el cuidado y los 246.642 pesos que se gastaron en bienes y servicios.

Para los chicos de 4 a 5 años, el precio de la canasta fue de 308.416 pesos. En este rango, el cuidado representó 154.265 pesos y los bienes y servicios 154.151 pesos, registrando una suba del 9,01 por ciento respecto a marzo.

Finalmente, en el tramo de 6 a 12 años, el valor de la canasta tuvo un 9,04 por ciento de aumento, registrando un valor total de 388.010 pesos (el cuidado costó 191.366 pesos y los bienes y servicios, 196.644 pesos).

Vale destacar que para el cálculo del costo de los bienes y servicios de esta canasta, se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el Indec para la medición de la pobreza. Y dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos, como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros).

“En ropa hubo subas de más del ciento por ciento en comparación con mayo del año pasado”

Sobre la estimación del costo del cuidado se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

En este caso, el costo mensual del cuidado, por tramo de edad, fue: de 0 a 1 año, 215.811 pesos estimando 147 horas mensuales a un valor de 1.468 pesos la hora; entre 1 y 3 años, su calcularon 246.642 pesos por 168 horas al mes, donde la hora también vale 1.468 pesos.

En el tercer tramo, de 4 y 5 años, las horas de cuidado requeridas son 105, a un costos de 1.468 pesos cada una, lo que da un total de 154.151 pesos mensuales.

Y por último, la misma categoría, entre los 6 y 12 años, se calcula en 84 horas a 2.341 pesos cada una, es decir 196.644 pesos.

“El que compraba toallitas húmedas cambió a segundas marcas o pasó al óleo y algodón”