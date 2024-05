Las agencias de lotería en crisis por la economía y las apuestas online

Entre la crisis económica y el boom de las apuestas online, las agencias de lotería de la provincia de Buenos Aires están atravesando un momento complicado ya que cayeron considerablemente sus ingresos.

“Los clientes fijos vienen igual, hacen sus jugadas semanales como siempre, quizá por menos dinero, pero no dejan de apostar. Si se ve una diferencia después del días 15 de cada mes donde baja mucho la cantidad de apuestas. Lo que sucede es que no se hacen clientes nuevos como antes”, contó la encargada de una agencia del Centro de La Plata.

Un comentario similar se obtuvo en otro local oficial de apuestas donde explicaron que “los jóvenes casi ya no juegan a la Quiniela o el Quini 6, que son los productos que más vendemos, entonces de a poco, nos vamos quedando sin clientes. Y con la crisis que hay, vemos que baja bastante la recaudación día a día”.

En ese sentido, desde la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería (Caolab) indicaron que “por un lado, está el peor poder adquisitivo de la gente que viene desde hace unos meses y que deja de concurrir a las agencias porque prioriza otros gastos; pero por otro lado, entendemos que hay una dejadez del gobierno Provincial que no quiere aggiornar a las agencias en tecnología, perdiéndose público joven y una mayor entrada de dinero”, dijo el presidente de la institución, Marcelo Iglesias.

“Nosotros no podemos ofrecer nada que no esté autorizado por el Instituto de Lotería de la Provincia y que no se pueda registrar con el sistema oficial. Por eso, necesitamos la habilitación y actualización tecnológica que genere el Estado para salir de esta situación”, amplió Iglesias y destacó que el atraso que tienen es tal que no les permiten cobrar las apuestas mediante el uso de billeteras virtuales y códigos QR.

“En un principio, sumar a la agencia los medios de pago o kioscos, siempre habilitados por Lotería, fue una especie de llamador para que los clientes además de abonara su impuestos y servicios o comprar una golosina se llevaran un cartón de Telekino o le jugaran a algún número en la Quiniela, pero ese impacto ya no es el mismo”, describió el presidente de Caolab.

Respecto al juego online, Iglesias expresó: “Hoy cualquier persona puede tener un teléfono celular o dispositivo móvil desde donde hacer apuestas online. Hay sólo cinco de esas empresas reguladas por el Estado provincial y el resto, que son miles, son ilegales. Pero no se controla eso, sobre todo con el acceso que tienen los menores, ni tampoco se aggiorna a las agencias para poder captar a los apostadores. Nosotros estamos capacitados sobre la ludopatía y no permitimos el juego de los menores”.

El titular de Caolab contó que en 2019 “empezamos a hablar con el Instituto de Lotería para poder ser parte de la comercialización de este nuevo sistema juego y no hemos llegado nunca a un buen puerto. Hace unas semanas tuvimos una reunión con el Ministro de Gobierno Carlos Bianco, y ellos dicen que no pueden actualizar a las 4.300 agencias que hay en la Provincia. El tema es que cada agencia tiene uno o dos empleados, por lo que más de 10 mil personas dependen de que a los agencieros les vaya bien”.

UNA APUESTA OFICIAL, 3 ILEGALES

El directivo indicó que “cada una apuesta oficial hay tres ilegales, y esa diferencia se profundiza en las apuestas online que reflejan que cada apuesta legal hay 8 sin registrar. Ahí es donde creemos que el Estado tiene que poner el foco para poder captar esa ilegalidad y recuperar o tener otro ingreso para los fines que tiene la Lotería, que es repartir esos ingresos en los gastos de la Provincia. Si a nosotros nos va a bien, al Estado le va bien”.