Kicillof reforzó la campaña en Escobar y Ensenada

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a destacar el rol del Estado provincial frente al modelo libertario de la “motosierra” con actos de gestión en Escobar y Ensenada, a menos de 20 días para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En esa línea, señaló que el modelo libertario de la motosierra es un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses en los hospitales públicos”.

El acto en nuestra región se llevó a cabo en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique”. A la noche fue a La Matanza.