Entre apoyos y rechazos, el Presidente fue de campaña a Mendoza

Acompañado por Karina Milei y el ministro de defensa Luis Petri, el presidente Javier Milei encabezó ayer a la tarde un breve acto en el centro de Mendoza. Subido a una camioneta y portando un megáfono, habló de confrontar con “el populismo del pasado” y pedir que “no se dejen ganar por el pesimismo”. Antes, frente a empresarios, había advertido: “Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado”.

Como en sus últimas recorridas de campaña, militantes opositores lo insultaron y lanzaron botellas hacia el lugar donde el Presidente daba su breve discurso. Aunque los proyectiles no llegaban cerca del mandatario.

Antes de la llegada de Milei, la Policía cercó a los manifestantes y cambió los planes de la recorrida. Primero aisló a los opositores con un cordón policial y después los dejó detrás de unas vallas. Eso impidió que los incidentes llegaran adonde estaba el primer mandatario.

El acto había sido anunciado como una “caminata”, pero se dispuso que hablara y saludara desde un vehículo. Hubo un fuerte operativo por la multitud a favor que se juntó en la zona y una contramarcha, que generó tensión.

“Es importante que tomemos conciencia que estamos en un momento visagra de la historia. el momento de elegir si queremos seguir por el camino de bajar la inflación y la pobreza o volver al modelo populista del pasado que nos hundió”, dijo el Presidente en Mendoza.

Antes de esta recorrida por la ciudad de Mendoza, Milei estuvo en San Rafael -al sur de la capital mendocina- donde en un almuerzo con las fuerzas vivas locales expresó: “Mendoza aparece como una muestra del país que queremos para nuestros hijos.Queremos hacer a la Argentina grande nuevamente. He venido a hacer el bien, no a parecer bueno”.

Javier Milei advirtió que “estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado”, al referirse al posible resultado electoral de la elección legislativa del próximo 26 de octubre.

“Así como nos espera un futuro prometedor si continuamos llevando a cabo las reformas que el país necesita para crecer de formar irreversible, también estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado. Este es un momento bisagra en nuestra historia y lo que decidamos en las próximas elecciones tendrá repercusión no solo en neutras vidas sino en la de nuestro hijos, nuestros nietos y las generaciones que le siguen”, remarcó el Presidente.

Y agregó: “Debemos profundizar en el camino de la producción y el trabajo. Debemos reformar el sistema tributario para que los argentinos sepan cuánto les está quitando el Estado. También son necesarias una reforma laboral y una reforma penal”, puntualizó.

EN CHACO Y CORRIENTES

En tanto hoy Milei llevará la campaña a Chaco y Corrientes, donde acompañará a los candidatos locales.

El territorio chaqueño, que gobierna el radical Leandro Zdero, fue el primero donde se selló la alianza libertaria con el oficialismo local.

En Corrientes, en tanto, los armadores libertarios ubicaron a la ex vedette Virginia Gallardo e Isidoro Redcozub para Diputados, en un terreno donde LLA busca hacer pie tras el fracaso de las conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés.