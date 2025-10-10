Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |ESTUVO EN SAN RAFAEL Y EN LA CAPITAL MENDOCINA

Entre apoyos y rechazos, el Presidente fue de campaña a Mendoza

De nuevo con un megáfono, Milei le pidió a los mendocinos que “no se dejen ganar por el pesimismo”. Protestas

Entre apoyos y rechazos, el Presidente fue de campaña a Mendoza

Javier Milei con seguidores libertarios en la peatonal Sarmiento de la capital mendocina / NA

10 de Octubre de 2025 | 02:37
Edición impresa

Acompañado por Karina Milei y el ministro de defensa Luis Petri, el presidente Javier Milei encabezó ayer a la tarde un breve acto en el centro de Mendoza. Subido a una camioneta y portando un megáfono, habló de confrontar con “el populismo del pasado” y pedir que “no se dejen ganar por el pesimismo”. Antes, frente a empresarios, había advertido: “Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado”.

Como en sus últimas recorridas de campaña, militantes opositores lo insultaron y lanzaron botellas hacia el lugar donde el Presidente daba su breve discurso. Aunque los proyectiles no llegaban cerca del mandatario.

Antes de la llegada de Milei, la Policía cercó a los manifestantes y cambió los planes de la recorrida. Primero aisló a los opositores con un cordón policial y después los dejó detrás de unas vallas. Eso impidió que los incidentes llegaran adonde estaba el primer mandatario.

El acto había sido anunciado como una “caminata”, pero se dispuso que hablara y saludara desde un vehículo. Hubo un fuerte operativo por la multitud a favor que se juntó en la zona y una contramarcha, que generó tensión.

“Es importante que tomemos conciencia que estamos en un momento visagra de la historia. el momento de elegir si queremos seguir por el camino de bajar la inflación y la pobreza o volver al modelo populista del pasado que nos hundió”, dijo el Presidente en Mendoza.

Antes de esta recorrida por la ciudad de Mendoza, Milei estuvo en San Rafael -al sur de la capital mendocina- donde en un almuerzo con las fuerzas vivas locales expresó: “Mendoza aparece como una muestra del país que queremos para nuestros hijos.Queremos hacer a la Argentina grande nuevamente. He venido a hacer el bien, no a parecer bueno”.

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof reforzó la campaña en Escobar y Ensenada

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia rechaza reimprimir las boletas y llevarían la cara de Espert

Javier Milei advirtió que “estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado”, al referirse al posible resultado electoral de la elección legislativa del próximo 26 de octubre.

“Así como nos espera un futuro prometedor si continuamos llevando a cabo las reformas que el país necesita para crecer de formar irreversible, también estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado. Este es un momento bisagra en nuestra historia y lo que decidamos en las próximas elecciones tendrá repercusión no solo en neutras vidas sino en la de nuestro hijos, nuestros nietos y las generaciones que le siguen”, remarcó el Presidente.

Y agregó: “Debemos profundizar en el camino de la producción y el trabajo. Debemos reformar el sistema tributario para que los argentinos sepan cuánto les está quitando el Estado. También son necesarias una reforma laboral y una reforma penal”, puntualizó.

EN CHACO Y CORRIENTES

En tanto hoy Milei llevará la campaña a Chaco y Corrientes, donde acompañará a los candidatos locales.

El territorio chaqueño, que gobierna el radical Leandro Zdero, fue el primero donde se selló la alianza libertaria con el oficialismo local.

En Corrientes, en tanto, los armadores libertarios ubicaron a la ex vedette Virginia Gallardo e Isidoro Redcozub para Diputados, en un terreno donde LLA busca hacer pie tras el fracaso de las conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Maratea, en la mira de la Justicia de La Plata: lo buscan por no presentarse a declarar

Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana

Barrio Jardín en La Plata: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

El Pincha última detalles para otro partido clave

Amigos y referentes recordaron a Russo

Selección: amistoso en Miami contra Venezuela

Swap y salvación: EEUU pone U$S20.000 millones

VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero

Qué dijo el economista que más escucha Milei
Últimas noticias de Política y Economía

Swap y salvación: EEUU pone U$S20.000 millones

Milei celebró el auxilio de Trump y reiteró los elogios a Luis Caputo

Llegó la ayuda por la “grave iliquidez” del sistema

Euforia en los mercados con ganancias siderales
Deportes
VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero
Amigos y referentes recordaron a Russo
El “Tano” Roberto, hincha del Pincha que estuvo presente en el velorio
El Pincha última detalles para otro partido clave
Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas
Espectáculos
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa
Gabriela Acher: “Pasé 50 años perdiendo el tiempo en la televisión”
“In the city”: Charly García y Sting lanzaron su canción
“Amores Perros”: los 25 años de un clásico latinoamericano
Policiales
Sesenta: el número de tragedias viales en 2025
Del “no querían lastimarlas”, a la cruda teoría de una “mejicaneada”
“Buscado”: Maratea no aparece por ningún lado
Jubilados en peligro ante una ola de brutales hechos de inseguridad
Capturan a un familiar de las mujeres calcinadas
Información General
Nobel de Literatura: por qué ganó Krasznahorkai
Aeroparque: demoras y cancelaciones por asambleas
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla