Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |EL DIA EN LAS REDES

En City Bell y hace más de 20 años, una calle se inunda cada vez que llueve

En City Bell y hace más de 20 años, una calle se inunda cada vez que llueve
10 de Octubre de 2025 | 02:58
Edición impresa

“Cada vez que cae agua, se inunda toda la calle”, denunció una vecina de 469, entre 133 y 132 bis, City Bell. “Esto pasa desde hace más de 20 años. La desidia es infinita. Tengo infinitos reclamos y la delegación no da respuesta alguna”, agregó. Al problema del drenaje, se suma la oscuridad: “No hay luminarias en la cuadra”, cerró la frentista.

 

 

LE PUEDE INTERESAR

La Estación de Tolosa y una postal de una película de terror

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: donación de sangre, presentación de trabajo, fiesta en centro de tercera edad, charla
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Maratea, en la mira de la Justicia de La Plata: lo buscan por no presentarse a declarar

Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana

Barrio Jardín en La Plata: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

El Pincha última detalles para otro partido clave

Selección: amistoso en Miami contra Venezuela

Amigos y referentes recordaron a Russo

Swap y salvación: EEUU pone U$S20.000 millones

VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero

Qué dijo el economista que más escucha Milei
Últimas noticias de La Ciudad

La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%

Viajeros: vacunan contra la fiebre amarilla en hospitales públicos

Petitorio y asamblea por el desalojo al club Gonnet

Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias
Policiales
Sesenta: el número de tragedias viales en 2025
Del “no querían lastimarlas”, a la cruda teoría de una “mejicaneada”
“Buscado”: Maratea no aparece por ningún lado
Jubilados en peligro ante una ola de brutales hechos de inseguridad
Capturan a un familiar de las mujeres calcinadas
Espectáculos
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa
Gabriela Acher: “Pasé 50 años perdiendo el tiempo en la televisión”
“In the city”: Charly García y Sting lanzaron su canción
“Amores Perros”: los 25 años de un clásico latinoamericano
Información General
Nobel de Literatura: por qué ganó Krasznahorkai
Aeroparque: demoras y cancelaciones por asambleas
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Deportes
VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero
Amigos y referentes recordaron a Russo
El “Tano” Roberto, hincha del Pincha que estuvo presente en el velorio
El Pincha última detalles para otro partido clave
Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla