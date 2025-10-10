Actividades: donación de sangre, presentación de trabajo, fiesta en centro de tercera edad, charla

Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
El secretario del Tesoro de EEUU dijo que Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”
Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social
La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%
Primera División argentina: Lanús y su ambición de conquistar la Segunda Fase del Grupo B
Viajeros: vacunan contra la fiebre amarilla en hospitales públicos
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Siguen las deudas de muchas ciudades con los desiguales físicos
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Milei celebró el auxilio de Trump y reiteró los elogios a Luis Caputo
Destacan que la ayuda despeja incertidumbre y da mayor estabilidad
Siguen buscando pruebas por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad
Entre apoyos y rechazos, el Presidente fue de campaña a Mendoza
Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
El miércoles 15 de octubre, en el Club Atlético City Bell, de 8:30 a 12:30, se realizará la 16ª campaña de donación de sangre.
Para donar es necesario concurrir con DNI, desayunar previamente, pesar más de 50 kilogramos, tener entre 16 y 65 años, esperar 15 días desde la última toma de antibióticos y 1 año desde la última operación o tatuaje.
La Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires presentará el viernes 17 de octubre a las 17 “De Homero a Homero, de las letras clásicas a las letras de tango”, un trabajo de Horacio Castillo. Contará con la conducción de Silvio Cóppola y colaboración musical. Será en la sede de calle 13 N° 831, sexto piso.
El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, realizara su Fiesta Mensual del sábado 18 de octubre, a partir de las 20, en su sede de 13 ex 70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso. Según se informó, habrá buffet, sorteos y animación a cargo de Ricardo Roldán. El derecho al espectáculo es de $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención en la institución de lunes a viernes, de 10 a 12.
El lunes 13, a las 14.30, en la sede de la Unidad de Gestión Local (UGL) de Pami, situada en 7 entre 35 y 36, el médico Claudio Scalise brindará una charla de divulgación sobre prevención de cataratas y maculopatia. A la vez, expondrá sobre otras enfermedades oculares. Scalice es especialista jerarquizado en oftalmología clínica y cirugía ocular, actualmente trabaja en la Clínica Santa Lucia de La Plata.
LE PUEDE INTERESAR
Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí