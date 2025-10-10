Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: donación de sangre, presentación de trabajo, fiesta en centro de tercera edad, charla

10 de Octubre de 2025 | 02:56
CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE

El miércoles 15 de octubre, en el Club Atlético City Bell, de 8:30 a 12:30, se realizará la 16ª campaña de donación de sangre.

Para donar es necesario concurrir con DNI, desayunar previamente, pesar más de 50 kilogramos, tener entre 16 y 65 años, esperar 15 días desde la última toma de antibióticos y 1 año desde la última operación o tatuaje.

PRESENTACIÓN DE TRABAJO

La Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires presentará el viernes 17 de octubre a las 17 “De Homero a Homero, de las letras clásicas a las letras de tango”, un trabajo de Horacio Castillo. Contará con la conducción de Silvio Cóppola y colaboración musical. Será en la sede de calle 13 N° 831, sexto piso.

CENTRO DE TERCERA EDAD: FIESTA

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, realizara su Fiesta Mensual del sábado 18 de octubre, a partir de las 20, en su sede de 13 ex 70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso. Según se informó, habrá buffet, sorteos y animación a cargo de Ricardo Roldán. El derecho al espectáculo es de $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención en la institución de lunes a viernes, de 10 a 12.

PREVENCIÓN DE CATARATAS

El lunes 13, a las 14.30, en la sede de la Unidad de Gestión Local (UGL) de Pami, situada en 7 entre 35 y 36, el médico Claudio Scalise brindará una charla de divulgación sobre prevención de cataratas y maculopatia. A la vez, expondrá sobre otras enfermedades oculares. Scalice es especialista jerarquizado en oftalmología clínica y cirugía ocular, actualmente trabaja en la Clínica Santa Lucia de La Plata.

