Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |OBRAS

Trenes sólo hasta Villa Elisa hoy y mañana

10 de Octubre de 2025 | 03:04
Edición impresa

La empresas Trenes Argentinos informó que, debido a trabajos de renovación de vías, hoy y mañana, el servicio de la Línea Roca que une Constitución con La Plata estará limitado hasta Villa Elisa. El domingo se normalizará el servicio por el fin de esas obras y por la reprogramación de trabajos en la estación “Kosteki y Santillán” de Avellaneda a raíz de las previsiones meteorológicas que indican una jornada de lluvia.

Según el esquema para la zona norte de la Ciudad, no habrá servicios hoy y mañana desde Villa Elisa hasta la estación terminal de 1 y 44.

Las tareas en este tramo, se llevarán a cabo entre Tolosa y La Plata (enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria), consisten en el recambio de 400 metros de tendido de vía en 26 tramos, donde se reemplazarán durmientes de madera por hormigón armado, y se sustituirá la piedra balasto.

Adicionalmente, se ejecutará la alineación de la geometría de la nueva estructura de vías.

En la programación inicial de trabajos para este fin de semana se había planteado un corte total entre las 0 y las 8 de la mañana del domingo en los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes. A la vez, circularían limitados los servicios a Bosques vía Temperley, Alejandro Korn y Ezeiza, entre Temperley y las cabeceras de la zona sur.

 

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Del aula a la calle para difundir la importancia de la salud bucal

LE PUEDE INTERESAR

Los alcances del feriado nacional
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Maratea, en la mira de la Justicia de La Plata: lo buscan por no presentarse a declarar

Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana

Barrio Jardín en La Plata: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

El Pincha última detalles para otro partido clave

Selección: amistoso en Miami contra Venezuela

Amigos y referentes recordaron a Russo

VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero

Swap y salvación: EEUU pone U$S20.000 millones

El “Tano” Roberto, hincha del Pincha que estuvo presente en el velorio
Últimas noticias de La Ciudad

La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%

Viajeros: vacunan contra la fiebre amarilla en hospitales públicos

Petitorio y asamblea por el desalojo al club Gonnet

Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias
Deportes
VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero
Amigos y referentes recordaron a Russo
El “Tano” Roberto, hincha del Pincha que estuvo presente en el velorio
El Pincha última detalles para otro partido clave
Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas
Espectáculos
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa
Gabriela Acher: “Pasé 50 años perdiendo el tiempo en la televisión”
“In the city”: Charly García y Sting lanzaron su canción
“Amores Perros”: los 25 años de un clásico latinoamericano
Policiales
Sesenta: el número de tragedias viales en 2025
Del “no querían lastimarlas”, a la cruda teoría de una “mejicaneada”
“Buscado”: Maratea no aparece por ningún lado
Jubilados en peligro ante una ola de brutales hechos de inseguridad
Capturan a un familiar de las mujeres calcinadas
Información General
Nobel de Literatura: por qué ganó Krasznahorkai
Aeroparque: demoras y cancelaciones por asambleas
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla