Trenes sólo hasta Villa Elisa hoy y mañana

La empresas Trenes Argentinos informó que, debido a trabajos de renovación de vías, hoy y mañana, el servicio de la Línea Roca que une Constitución con La Plata estará limitado hasta Villa Elisa. El domingo se normalizará el servicio por el fin de esas obras y por la reprogramación de trabajos en la estación “Kosteki y Santillán” de Avellaneda a raíz de las previsiones meteorológicas que indican una jornada de lluvia.

Según el esquema para la zona norte de la Ciudad, no habrá servicios hoy y mañana desde Villa Elisa hasta la estación terminal de 1 y 44.

Las tareas en este tramo, se llevarán a cabo entre Tolosa y La Plata (enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria), consisten en el recambio de 400 metros de tendido de vía en 26 tramos, donde se reemplazarán durmientes de madera por hormigón armado, y se sustituirá la piedra balasto.

Adicionalmente, se ejecutará la alineación de la geometría de la nueva estructura de vías.

En la programación inicial de trabajos para este fin de semana se había planteado un corte total entre las 0 y las 8 de la mañana del domingo en los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes. A la vez, circularían limitados los servicios a Bosques vía Temperley, Alejandro Korn y Ezeiza, entre Temperley y las cabeceras de la zona sur.