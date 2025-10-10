Desembarco y nueva embajadora cultural

Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
Se viene uno de los momentos más emotivos de la Fiesta del Inmigrante. Hoy a la tarde se realizará la recreación del histórico desembarco en el puerto local, en el tramo final de la 48º edición de la fiesta multicultural que se realiza en Berisso, que ya tiene nueva embajadora cultural: Lorena Gómez Leone, de la colectividad italiana.
La recreación del desembarco es uno de los momentos más esperados de la fiesta del Inmigrante. Tras haber sido suspendido en septiembre por cuestiones climáticas, se realizará hoy a las 15, en la explanada del Puerto La Plata (Avenida Montevideo y calle 2). Previamente, a las 12, se realizarán los Festivales en la Carpa de los Inmigrantes (Montevideo entre 10 y 11).
La jornada finalizará a las 19 con una Noche de Tango y Folclore en la Carpa Central.
Se espera que en la jornada de hoy participe la flamante Embajadora Cultural, Lorena Gómez Leone, junto a la Vice Embajadora cultural, Bárbara Laprida Datko, representante de la colectividad Eslovaca.
En tanto, las actividades continuarán mañana, desde las 12, con el Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos en la Carpa montada en el Parque Cívico.
Para este domingo 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, a partir de las 15 se realice el tradicional Desfile de Clausura sobre la Avenida Montevideo, donde cada una de las colectividades se lucirán con sus trajes típicos, bailes y todo el color. Luego, a partir de las 18, continuarán los festivales en la Carpa de avenida Montevideo entre 10 y 11.
