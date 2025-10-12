Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

En fotos | A puro color: así fue el desfile de clausura de la Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso

En fotos | A puro color: así fue el desfile de clausura de la Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso

Foto: Iván Campos

12 de Octubre de 2025 | 18:12

Escuchar esta nota

Este domingo, con un imponente y colorido desfile cerró la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso. La avenida Montevideo se vistió de celebraciones, con bailes, trajes típicos de las colectividades y la exposición de legados culturales que estuvo a cargo de las distintas generaciones que se unieron en el paso de las formaciones de cada país participante.

La Fiesta del Inmigrante cuenta, por lo pronto, con el valor capital de que sus organizadores conocen perfectamente cuál es la identidad del objeto que buscan mostrar y que, además, han logrado coincidir en cómo debe instrumentarse esa exhibición. Eso mismo es lo que debiera lograrse para brindar un mejor servicio relacionado a los tantos y tan ricos patrimonios turísticos con que dispone nuestra región.

Foto: Iván Campos

Foto: Iván Campos

Foto: Iván Campos

Foto: Iván Campos

Foto: Iván Campos

Foto: Iván Campos

Foto: Iván Campos

Foto: Iván Campos

Foto: Iván Campos

