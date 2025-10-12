En fotos | A puro color: así fue el desfile de clausura de la Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso

Otro revés para el oficialismo: descartan la reimpresión de boletas y definirá la Cámara Nacional Electoral
Este domingo, con un imponente y colorido desfile cerró la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso. La avenida Montevideo se vistió de celebraciones, con bailes, trajes típicos de las colectividades y la exposición de legados culturales que estuvo a cargo de las distintas generaciones que se unieron en el paso de las formaciones de cada país participante.
La Fiesta del Inmigrante cuenta, por lo pronto, con el valor capital de que sus organizadores conocen perfectamente cuál es la identidad del objeto que buscan mostrar y que, además, han logrado coincidir en cómo debe instrumentarse esa exhibición. Eso mismo es lo que debiera lograrse para brindar un mejor servicio relacionado a los tantos y tan ricos patrimonios turísticos con que dispone nuestra región.
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
