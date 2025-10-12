Un patrullero perdió el control y chocó en plena persecución por las calles del centro de La Plata

Un operativo policial registrado en la mañana de este domingo terminó con un choque entre un patrullero y una camioneta estacionada, luego de una persecución por las calles céntricas de La Plata.

El hecho ocurrió pasadas las 7:20 horas, en la intersección de 7 y 64, cuando personal de la Comisaría 9ª acudió ante la alerta de un presunto intento de robo en un comercio ubicado en las inmediaciones de la Plaza España.

De acuerdo con el parte oficial, al llegar al lugar los agentes advirtieron la presencia de un sujeto que, al notar la llegada del patrullero, emprendió la fuga a pie por la avenida 7, doblando luego por 64 en dirección a 8. En ese momento, otro móvil municipal se sumó al operativo, y en una maniobra para evitar colisionar con esa camioneta, el patrullero de la fuerza bonaerense impactó contra una camioneta Dodge color negra que se encontraba estacionada.

De inmediato, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME. El personal médico asistió al efectivo policial, quien no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado al hospital.

Tras la intervención, las autoridades verificaron que en la zona no se había concretado ningún robo, ya que el comercio señalado, un kiosco ubicado en 7 y 66, no presentaba signos de daños ni faltantes.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 1, mientras que el siniestro fue caratulado como “daños”.