Así detuvieron en Gualeguaychú al principal acusado del doble femicidio y secuestro en Córdoba

En un exitoso operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos, fue detenido este domingo en Concordia al presunto femicida Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra en Córdoba y de secuestrar a su hijo de 5 años.

El niño fue rescatado sano y salvo y la imagen de su abrazo con una de las oficiales que lo puso a resguardo se viralizó rápidamente, llevando alivio a todo un país que seguía el caso con angustia.

Laurta fue capturado cuando se encontraba en la ciudad entrerriana organizando su traslado en un taxi para cruzar la frontera y fugarse a Uruguay, su país de origen.

Las fuerzas de seguridad lograron interceptarlo antes de que pudiera concretar su escape, poniendo fin a una intensa búsqueda nacional que había comenzado el sábado tras el brutal doble crimen.

El conmovedor rescate de Pedro

Tras la detención de su padre, el pequeño Pedro, quien tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), fue puesto inmediatamente bajo el cuidado de personal policial femenino.

En una de las imágenes más conmovedoras de la jornada, se ve al niño abrazando con una sonrisa a una de las agentes, un gesto que simboliza el fin de la pesadilla.

“El niño está en buen estado”, confirmó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar a cargo de Gerardo Reyes, que lidera la investigación.