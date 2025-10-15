Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $4.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Policiales |Prácticas en el río, la traición al remisero y un error que frustró su huida

El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar

El acusado de asesinar a su exesposa y su exsuegra, y de decapitar a un hombre, se preparó especialmente para remar desde Uruguay, hasta Entre Ríos. Su idea era volver de la misma forma. Hoy prestará declaración

El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar

Así jugaba Laurta con su hijo tras cometer los dos femicidios / web

15 de Octubre de 2025 | 03:51
Edición impresa

Durante diez días, Pablo Rodríguez Laurta remó en silencio sobre el río Uruguay. Cada brazada formaba parte de un plan meticuloso, pensado hasta el mínimo detalle. En una cabaña alquilada en la ciudad uruguaya de Salto, el hombre que más tarde sería señalado por uno de los crímenes más brutales de los últimos tiempos afinaba su estrategia para cruzar al país sin ser visto. Practicaba con una piragua cómo vencer la corriente, cómo remar sin dejar rastros. No era deporte: era preparación para matar.

El uruguayo de 39 años planeó durante semanas cada paso. Cruzó el río en kayak por un paso no habilitado, a la altura de Puerto Yeruá, Entre Ríos, evitando controles migratorios y dejando atrás toda huella posible. Lo hizo solo, pero su idea era volver de la misma forma con su hijo de cinco años (que ayer cumplió seis), a quien luego secuestró tras asesinar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba. La maniobra no fue improvisada. “Estamos frente a una verdadera mente criminal metódica, que manejó todas las variables y no se movió por impulso”, resumió el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia.

En la conferencia también se describió como fue el “plan criminal” del acusado desde Uruguay y cómo hizo para ingresar al país: “Alquiló en Salto una casilla y ahí estuvo practicando kayak para cruzar a la Argentina. No lo hizo por un puesto controlado, si no que atravesó el río Uruguay”.

Detrás de esa fría planificación se escondía un itinerario criminal que unía tres provincias y tres vidas truncadas. El primer paso fue contactar al remisero Martín Sebastián Palacio, de 49 años, a quien contrató en Concordia para un supuesto viaje ejecutivo hasta Rafaela, Santa Fe. Nunca llegó. Las cámaras registraron el encuentro en la terminal: un saludo cordial, un abrazo y la valija cargada en el baúl. Minutos después, ambos partieron. Horas más tarde, el chofer dejó de responder los mensajes en su celular. Los investigadores creen que el crimen se cometió en el trayecto entre Estación Yeruá y General Campos (ver aparte).

La línea del tiempo que reconstruyeron las autoridades muestra un patrón de precisión. Desde su llegada a Entre Ríos, Laurta usó una identidad falsa, alquiló una cabaña en Salto y ensayó cómo cruzar el río sin ser detectado. Pescadores locales aseguraron haberlo visto remar cada mañana, midiendo las corrientes. Quería conocer cada centímetro del terreno. Sabía que no podía fallar.

Hasta el momento, lo único que falta determinar es cómo llegó, el sábado pasado, Rodríguez Laurta a la escena del doble crimen, la casa de su exmujer. Las víctimas fueron asesinadas a balazos. “Todo indica que el arma homicida fue una pistola Bersa 380 que el asesino compró en Uruguay”, dijeron fuentes de la investigación.

Tras asesinar a su exmujer Luna Giardino y a su exsuegra, Mariel Zamudio, el femicida se fue a la terminal de ómnibus de Córdoba. Ahí empezaba la ejecución de la parte final del triple crimen. “Rodríguez Laurta cometió un error. Para ir a la terminal de ómnibus de Córdoba llamó por teléfono a un taxi desde su móvil”, agregaron los voceros. Para los investigadores del doble crimen de Córdoba no fue casual que los asesinatos hayan ocurrido el 11 de octubre: la restricción de acercamiento que tenía Rodríguez Laurta venció el día anterior.

Su captura ocurrió el domingo, en un hotel de Gualeguaychú. Laurta estaba desayunando junto a su pequeño hijo cuando fue sorprendido por los agentes.

Cabe mencionar que durante esta jornada Pablo Laurta prestará declaración indagatoria ante la Justicia. Será la primera vez que el acusado, señalado por el doble femicidio y por el crimen del remisero, deba responder por el recorrido macabro que dejó a su paso.

 

