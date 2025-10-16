Caputo dijo que la competencia "no debe venir de una devaluación" y prometió reformas laboral y tributaria
"Necesito realmente de corazón recuperar mi vida": el ruego de la periodista Agustina Peñalva tras denunciar el acoso de un economista
"Quiero volver a la normalidad, hace dos meses que parece que vivo dentro de una película de terror", dijo entre lágrimas
Escuchar esta nota
La periodista Agustina Peñalva volvió a denunciar públicamente al hombre que la acosa desde hace ya unos meses y pidió a la Justicia que actúe como corresponde, teniendo en cuenta que el acosador, a quien identificó como el economista Walter Graciano, ya estuvo preso por hostigar a otra colega. Entre lágrimas, la conductora suplicó al hombre que “la deje en paz”.
El miércoles a la medianoche, la conductora de "Andate a dormir vos" (C5N) abrió contando el calvario que vive por la constante presencia de su acosador en los lugares que frecuenta, relatando su último encuentro indeseado y el mal accionar de la Policía frente a su caso. “Hoy estuve desde las 7 de la mañana hasta casi las 11, encerrada en un cuarto, respondiendo preguntas sin parar de una forma que es completamente angustiante, respondiendo y repasando cada uno de los episodios de este chabón hostigándome”, repasó lo que había sucedido durante ese mismo miércoles.
“La cuestión es la siguiente. Este hombre estuvo preso un mes en un lugar para personas que no están bien de salud mental, justamente por hostigar y acosar a una colega. En la puerta de la casa, en la puerta de su trabajo, lo declararon insano para convivir con terceras personas. ¿Me podés explicar por qué yo teniendo dos denuncias y un botón antipánico y él habiendo sido una persona que estuvo un mes preso con antecedentes exactamente iguales a los míos? ¿Me podés explicar cómo la policía el otro día lo larga tras mío, sabiendo que este hombre sabe dónde vivo, que este hombre sabe dónde trabajo, que este hombre sabe a dónde voy al gimnasio, que este hombre sabe a cada uno de los lugares que visito y que frecuento y que se ocupa de hacérmelo saber a través de sus redes sociales constantemente?”, cuestionó.
“Me persigue y me sigue. Y es más, les digo algo más grave todavía. Vive a ocho cuadras de mi casa. Yo no puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa. En este momento, desde el viernes, mi vida se ha convertido en una dependencia total y absoluta de otras personas”, reveló.
💔 Me partió en mil pedazos y, a la vez, me llenó de bronca lo que está pasando con @agustinape.— PAMPA✌️💙💛💙 (@Pampa139) October 16, 2025
Traté de comprimir el video lo más posible, pero todo, absolutamente todo lo que cuenta es de suma relevancia.
Ojalá la justicia mueva el ojete y actúe YA.
Venimos de semanas donde… pic.twitter.com/IDrJDENWrg
La periodista contó que ante la ineficiencia policial, debió recurrir a personas de su confianza para ayudarla a sentirse segura: “Tengo que agradecer profundamente a mi dispositivo de gente que tengo alrededor, que no he estado sola absolutamente en ningún momento. En este momento tengo dos personas que me están cuidando afuera, 24/7, están parados afuera de mi casa. Lo recontra agradezco porque es un recurso que yo puedo tener, pero hay un montón de mujeres que no pueden tener este recurso. Hay un montón de mujeres que están en sus casas encerradas y no pueden salir a ningún lado porque hay un tipo que está acosándolas, que está hostigándolas, que les ejerce hasta violencia física y no pueden salir de sus casas”.
“Todo lo que estoy viviendo debería ser completamente necesario para que se tomen medidas. No tenemos que llegar a los extremos. El extremo no puede ser la bolsa”, pidió. Y agregó: “No es justo que yo sea la presa y que él esté libre y que yo me tenga que resguardar de él y me tenga que encerrar y que mi rutina cambie y que yo no pueda trabajar, porque las redes sociales son mi trabajo”.
Entre lágrimas, Peñalva miró a cámara y le habló a su acosador, rogándole que la deje vivir en paz: “Lo único que tengo para decir es, vos mirás absolutamente todos los programas. Flaco, yo no quiero nada de vos. No quiero que me regales flores, no quiero que me des un libro, no quiero que me des chocolate. Yo lo único que quiero es volver a vivir mi vida de una forma normal. Quiero poder trabajar tranquila. Quiero poder salir tranquila. Te tengo miedo, chabón, te tengo miedo y no quiero nada tuyo. Necesito realmente de corazón recuperar mi vida. Quiero volver a la normalidad, hace dos meses que parece que vivo dentro de una película de terror”.
“Si tenés problemas psiquiátricos, hacete atender, internate, pero date cuenta que ya tenés una mujer que te dijo que no, otra mujer que te dijo que no. Por favor, no lo hagas más. Y que no se vaya a dar la vuelta a la página y que se aleja de mí porque tiene un montón de denuncias y molesta a otra chica porque no es el plan. La justicia también tiene que actuar”, suplicó.
Según contó en sus palabras, la periodista tuvo que presentarse en al menos cuatro comisarias para qué le suministrarán un botón antipático, ya que continuaban diciéndole que “no había”. Además, recordó que ya tiene tres denuncias realizadas contra él.
