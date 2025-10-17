Día de la Madre: descuentos y promociones únicas en OnCity

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

17 de Octubre de 2025 | 12:53

Escuchar esta nota

Este 19 de octubre se festeja el Día de la Madre y para celebrarlo Oncity.com trae descuentos exclusivos, opciones de financiamiento, beneficios y ofertas pensadas para obsequiar el mejor regalo a quienes nos cuidan y acompañan siempre.

En el marketplace podés encontrar desde smartphones, notebooks e indumentaria, hasta electrodomésticos, bicicletas y artículos para disfrutar el aire libre o de tu hogar. La amplia variedad de productos disponibles en Oncity.com contará con hasta un 25% off en un solo pago y hasta 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados en los regalos más buscados, con envío en CABA y alrededores, sumado a la posibilidad de retiro en todas sus sucursales.

Además, en los más de 200 puntos de venta, los clientes podrán acceder a la financiación de On City Crédito, con un beneficio exclusivo de 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas en los mejores productos, abonando la primera recién en noviembre.

Encontrá lo mejor para regalar a quienes más nos quieren en Oncity.com, el marketplace líder en tecnología, juguetes, artículos para el hogar y para toda la familia.

Ingresá ahora en oncity.com y asegurá las mejores promociones antes que nadie.

