Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |Todavía no renovó en el Galatasaray

Un portal de Turquía habla de un interés que tendría Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!

Un portal de Turquía habla de un interés que tendría Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
17 de Octubre de 2025 | 10:46

Escuchar esta nota

El futuro de Mauro Icardi (32) vuelve a ser tema central en el mercado internacional, y ahora al parecer también en el fútbol argentino. Según informó el medio turco Hurriyet, el delantero del Galatasaray que de a poco está volviendo de una dura lesión recibió una “megaoferta” desde Arabia Saudita que podría cambiar el rumbo de su carrera, mientras que desde La Plata, Estudiantes habría manifestado su intención de repatriar al argentino -vivió hasta los 9 en Rosario- para la próxima temporada.

El informe publicado por Hurriyet señala que el club saudí NEOM SC ofreció a Icardi un contrato por dos años y una cifra cercana a los 10 millones de euros anuales. Su vínculo con Galatasaray finaliza al término de la presente temporada (junio 2026) y, aunque existe la posibilidad de renovar, todavía no hubo un acuerdo entre las partes. En ese contexto, distintas instituciones del continente americano comenzaron a sondearlo, y entre ellas aparece el nombre de Estudiantes. Los otros serían América de México y Peñarol de Uruguay.

De acuerdo con la publicación, el club platense habría hecho llegar al entorno del jugador una propuesta para volver al país en 2026. La posibilidad se enmarca no solo en el aspecto deportivo sino también personal, ya que Icardi atraviesa una etapa de cambios familiares tras su separación de Wanda Nara, noviazgo con la China Suárez y mantiene una fuerte conexión con Argentina. Todavía no hay ofrecimientos formales ni negociaciones iniciadas. 

Por el lado de Galatasaray, la intención sería retener al delantero -que sigue siendo una pieza clave del equipo- pero el club enfrenta una situación financiera compleja y no podría igualar la oferta proveniente de Arabia. En ese punto aparece el interrogante sobre qué priorizará Icardi: si la estabilidad y el salario del Medio Oriente, la continuidad en Europa o su primera vez en el fútbol argentino.

¿Tendrá injerencia la presencia de Fernando Muslera, histórico arquero del Galatasaray, que hoy ataja en el Pincha?

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"

Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
+ Leidas

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%

En Abasto, se puso en práctica el “Operativo Unión”
Últimas noticias de Deportes

Un platense jugará el Mundial de Pickleball en EE UU

AFA confirmó cuándo se jugará el partido postergado de Barracas y Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo

La seguridad en el clásico: banderas, bombas de humo y el lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia

El Club Banco Provincia de La Plata lanza su primera carrera: cuándo será y cómo anotarse
Espectáculos
Nuevas mesas confirmadas: quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale
Flor de la V a un paso de irse de El Nueve: quién podría reemplazarla 
Elizabeth Vernaci destrozó a Viviana Canosa: "Todo fue un invento de una mente con dificultades"
Momento clave para Wanda Nara: una decisión con influencia en la justicia para definir la restitución internacional de sus hijas
No queda ni buena onda: la decisión de Gimena Accardi luego del blanqueo de Nico Vázquez y Dai Fernández
La Ciudad
VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre
Sábado sin atención al público en el Centro Administrativo Municipal: ¿qué pasa con los turnos?
El Club Banco Provincia de La Plata lanza su primera carrera: cuándo será y cómo anotarse
Jornada de servicio en La Plata por el Centenario de la Iglesia de Jesucristo en Sudamérica: convocan a vecinos a llevar elementos para reciclar
"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"
Política y Economía
Suben todos los dólares pese a la confirmación de Bessent de seguir interviniendo en el mercado
Katopodis recorrió obras clave de infraestructura en Guaminí
CARBAP reclama respuestas urgentes por las inundaciones en Buenos Aires
Vecinos de Costa Pobre marcharon al municipio de Ramallo en defensa del territorio
El embajador de Estados Unidos habló de "grandes noticias" en el vínculo con Argentina
Policiales
Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo
Un empleado mató a su jefe, lo enterró en el patio de la casa y se hizo pasar por él para vender sus cosas
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Agravaron la imputación por la masacre de Varela
Día clave por el crimen en la ex casa de Cerati

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla