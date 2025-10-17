Un portal de Turquía habla de un interés que tendría Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!

El futuro de Mauro Icardi (32) vuelve a ser tema central en el mercado internacional, y ahora al parecer también en el fútbol argentino. Según informó el medio turco Hurriyet, el delantero del Galatasaray que de a poco está volviendo de una dura lesión recibió una “megaoferta” desde Arabia Saudita que podría cambiar el rumbo de su carrera, mientras que desde La Plata, Estudiantes habría manifestado su intención de repatriar al argentino -vivió hasta los 9 en Rosario- para la próxima temporada.

El informe publicado por Hurriyet señala que el club saudí NEOM SC ofreció a Icardi un contrato por dos años y una cifra cercana a los 10 millones de euros anuales. Su vínculo con Galatasaray finaliza al término de la presente temporada (junio 2026) y, aunque existe la posibilidad de renovar, todavía no hubo un acuerdo entre las partes. En ese contexto, distintas instituciones del continente americano comenzaron a sondearlo, y entre ellas aparece el nombre de Estudiantes. Los otros serían América de México y Peñarol de Uruguay.

De acuerdo con la publicación, el club platense habría hecho llegar al entorno del jugador una propuesta para volver al país en 2026. La posibilidad se enmarca no solo en el aspecto deportivo sino también personal, ya que Icardi atraviesa una etapa de cambios familiares tras su separación de Wanda Nara, noviazgo con la China Suárez y mantiene una fuerte conexión con Argentina. Todavía no hay ofrecimientos formales ni negociaciones iniciadas.

Por el lado de Galatasaray, la intención sería retener al delantero -que sigue siendo una pieza clave del equipo- pero el club enfrenta una situación financiera compleja y no podría igualar la oferta proveniente de Arabia. En ese punto aparece el interrogante sobre qué priorizará Icardi: si la estabilidad y el salario del Medio Oriente, la continuidad en Europa o su primera vez en el fútbol argentino.

¿Tendrá injerencia la presencia de Fernando Muslera, histórico arquero del Galatasaray, que hoy ataja en el Pincha?