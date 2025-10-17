Este sábado no habrá atención al público en el Centro Administrativo Municipal: ¿qué pasará con los turnos?

La Municipalidad de La Plata avanza con la migración de sus servidores al nuevo Data Center local como parte del plan de modernización que busca mejorar la eficiencia y la seguridad de los sistemas y en el marco de dicho proceso, se llevará adelante este sábado una pausa operativa programada en el Centro Administrativo Municipal (CAM).

Durante la jornada, podrían verse afectados temporalmente algunos servicios y trámites debido a las tareas de traslado y actualización tecnológica. En este contexto, no habrá atención al público en el CAM, por lo que se solicita a los vecinos reprogramar sus turnos ingresando a https://turnos.laplata.gob.ar/misdatos.

Vale destacar que estas acciones forman parte del plan integral de modernización que impulsa la gestión municipal con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer la seguridad de la información y brindar una atención más ágil y transparente a la comunidad.