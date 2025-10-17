Este sábado no habrá atención al público en el Centro Administrativo Municipal: ¿qué pasará con los turnos?

Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
Suben todos los dólares pese a la confirmación de Bessent de seguir interviniendo en el mercado
Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo
En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"
No queda ni buena onda: la decisión de Gimena Accardi luego del blanqueo de Nico Vázquez y Dai Fernández
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Quién era Gustavo Zampe, el joven folclorista de 34 años que murió y tenía fuertes lazos con La Plata
La seguridad en el clásico: banderas, bombas de humo y el lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia
Clásicos platenses de octubre: goleadas y triunfos resonantes
Melanotan II: un péptido multifacético para la exploración científica
Mensajes diarios y amenazas sexuales: la pesadilla de Soledad Largui, contada en primera persona
VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre
Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora
Sábado sin atención al público en el Centro Administrativo Municipal: ¿qué pasa con los turnos?
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
En la construcción local no se mueven los precios ni las ventas
Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex
Los números del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
El cumpleaños más triste de Jorge Rial: fuera del país y su con su hija presa
Nuevas mesas confirmadas: quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale
Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
AFA confirmó cuándo se jugará el partido postergado de Barracas y Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo
Colapinto se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos: días y horarios de la práctica libre, la sprint y la carrera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Municipalidad de La Plata avanza con la migración de sus servidores al nuevo Data Center local como parte del plan de modernización que busca mejorar la eficiencia y la seguridad de los sistemas y en el marco de dicho proceso, se llevará adelante este sábado una pausa operativa programada en el Centro Administrativo Municipal (CAM).
Durante la jornada, podrían verse afectados temporalmente algunos servicios y trámites debido a las tareas de traslado y actualización tecnológica. En este contexto, no habrá atención al público en el CAM, por lo que se solicita a los vecinos reprogramar sus turnos ingresando a https://turnos.laplata.gob.ar/misdatos.
Vale destacar que estas acciones forman parte del plan integral de modernización que impulsa la gestión municipal con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer la seguridad de la información y brindar una atención más ágil y transparente a la comunidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí