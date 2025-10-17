Preocupa la salud de Brigitte Bardot: a los 91 años permanece internada desde hace tres semanas

"Vive como quiere, sin preocuparse por lo que piensen los demás", así definió Simone de Beauvoir a Brigitte Bardot, la emblemática actriz francesa que en algún momento fue la mujer más famosa del mundo.

Ahora, Bardot pasa un complicado momento de salud. Con 91 años, se encuentra hospitalizada en Toulon, Francia, tras ser sometida a una cirugía hace tres semanas.

Así, la información sobre su estado ha sido limitada y no se revelaron detalles específicos sobre la naturaleza de su enfermedad. Pero, se sabe que su condición requiere atención médica continua, y permanece bajo supervisión hospitalaria.

Por otra parte, según la prensa francesa su estado sería grave. En este sentido, vale destacar que, en una de sus últimas apariciones la actriz había reconocido que aunque su cabeza funciona perfectamente, su cuerpo no la acompaña: "Ahora ya no camino en absoluto. Me desplazo con muletas. Bailar es una tortura”, explicaba Bardot.

Por último, recordemos que su influencia trascendió la pantalla: Bardot se convirtió en un símbolo de compromiso social y ambiental. Tras retirarse del cine en 1973, dedicó su vida a la defensa de los derechos de los animales, creando la Fundación Brigitte Bardot, que protege especies y promueve la adopción responsable.