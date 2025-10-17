Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos

La agenda de espectáculos para el finde en La Plata

La agenda de espectáculos para el finde en La Plata

“La Traviata” en el Cine Teatro Victoria de Berisso

17 de Octubre de 2025 | 02:30
■ HOY

MÚSICA

Nonpalidece.- A las 20 en Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11.

Dúo AR.- A las 21 en La Cour des Miracles, diagonal 73 y 60, Plaza Rocha. Ensayo abierto.

Jairo.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, presenta “50 Años de Música”.

Escuálidos.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Sayda Tour.- A las 21.30 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Fiesta de la lealtad.- A las 23 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6, con proyecciones, feria, buffet, DJ Gauchito kill. Gratis.

Míster América.- A las 21 en 17 y 71, con Asteka como invitado.

La Casa Refugio Abierto.- Desde las 19 en 43C entre 474 y 472, City Bell, con los dj sets de Villa Diamante y La Puta Ama.

Peña Bestial.- A las 21 en Casa Suiza, 2 Nº 621 entre 44 y 45.

TEATRO

Desafío impro (el director).- A las 21 en Dynamo, 17 y 68: un director desafía a 4 actores a las más variadas, difíciles y malévolas directivas para generar las escenas más atractivas, divertidas e improvisadas.

La Casa de Bernarda Alba.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

¿Y si yo soy Gilda?.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Germán Casella con dirección de Nahuel López.

Show de humor y transformismo.- A las 21 en “G”, 71 entre 17 y 18, a cargo de Lauty López.

Sesiones de cerca.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19,  ciclo de magia. Hoy: Damián Rizo, Germán Dabat y Esteban Mancino.

Trío Magnolia.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, con dramaturgia y dirección de Agusta Bermúdez, Eugenia Molinuevo y Soledad Morales.

Temporal, como nunca hubo llovido.- A las 20 en el Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección de Adriana Sosa. Promo: 2x1.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, con Julian Dorati y Checho Falco. A la gorra.

Estado de crisis IV: Madres.- A las 21 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con libro y dirección de Juan Manuel Colacino.

■ MAÑANA

ÓPERA

La Traviata.- A las 20 en el Cine Teatro Victoria, Montevideo entre 12 y 13, ópera dramática de G. Verdi, a cargo de Lírica en

Diagonal. Una producción con 40 artistas en escena entre cantantes solistas, orquesta y coro.

MÚSICA

Los Auténticos Decadentes.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115, en el marco de Noches Capitales.

Caras extrañas.- A las 19 en Atenas, 13 entre 58 y 59.

Jazz Cartoons 2.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Noche de rock nacional.- A las 21 en “G”, 71 entre 17 y 19, con Agustina Sarli y, como invitados, los holandeses Floor y Leo.

Bossa y Jazz.

Sergio Federovich.- A las 20  en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, presenta “La Música de las Ideas”.

Vivalto da Cámara.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, tercer concierto del 23°

Festival de Primavera de Música de Cámara con la participación del dúo formado por Diana Gasparini (viola) y Gabriela Martínez  (piano). El repertorio está compuesto por obras de Clara Schumann, Robert Schumann, Johannes Brahms, Georgina Perazzo y Elizabeth Maconchy.

José Araujo.- A las 19 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, sigue el Ciclo de Música de Cámara con un nuevo concierto a cargo del violoncellista José Araujo. Gratis con reserva.

Ricardo Parisi.- A las 21 en Rotary Club, 17 y 67, junto a Franco Pallota (tributo a Luis Miguel).

Gustavo Giordano.- A las 21 en 31 y 50, junto a Lara Ferreyra.

Bailable.

Melodías para mamá con Sonia Godoy.- A las 21 en Camino Centenario  y 503. Show de tangos, baladas y boleros.

Sinfónica Metallica.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Repertorio lleno de clásicos interpretado por 15 músicos en escena.

Homenaje a Jorge Alorsa.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.

TEATRO

Por tu amor.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Fuerza profes.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, con Javier Guerrero.

La Leona, el amor de una madre nunca se rompe.- A las 21 en Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco, con dirección de Claudio Rodrigo.

El cumple.- A las 22 en la sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 5 y 7. Última función.

El robo, un policial metafísico.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección y dramaturgia de Gerardo Fabris.

Amar a mares.- A las 20.30 en Teatro Abierto, 38 N 1265 entre 20 y 21, escrita y dirigida por Nina Rapp.  Una obra que une la danza contemporánea con textos literarios, poéticos y música.  Estreno.

Humorísimas.- A las 22 en 51 entre 18 y 19, transformismo y humor.

Contratiempo Compartido.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Marcos Casanova con dirección de Carlos Rapolla.

Bye Bye.- A las 21 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes.

Proyecto campamento.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, escrita por Paula Tomassoni y dirigida por Eduardo Spínola.
Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con autoría y dirección de Liliana Perdomo.

Vacío: impro teatral dirigida en vivo.- A las 21 en Área Chica, Boulevard 83 nro 403 esquina 34, con dirección de Pollo Canevaro y Federico Aimetta. Las actrices y actores entran a escena sin saber a qué se enfrentan, al vacío. Actúan: Magdalena Perez Garate, Lucia Arreche, Vanina Ynfante, Martin Cavalitto, Verónica Cuenca, Lucas Lopisi y René Mantiñan.

Yuna soy yo.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Marcela Ferradás, basado en “Las Primas”, de Aurora Venturini. Dirección: Horacio Peña. Última función.

Un caso de inmigración.- A las 20 en El Galpón de Fierro, 71 y 15, de Raúl Filgueira a cargo del  Teatro Ciudad Berisso.

Animarse.- A las 21 en  Casa Azul, 3 y esquina 48, Villa Elisa, en el marco del ciclo de obras cortas. Dirección: Gustavo Leiva.

Vanakara.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre  8 y 61.

Soy sola.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

INFANTILES

Her-Malos al ataque.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, con dirección de Nico Alonso.

DANZAS

Danzas del Mundo en el Círculo Trentino La Plata.- A las 19 en 18 entre 37 y 38, a cargo de grupos y colectividades. Gratis.

LITERARIAS

El coro en la ópera: un personaje fascinante.- A las 16.30 en la Sala Astor Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, Alberto

Balzanelli presentará su libro en el que da cuenta de sus 40 años de experiencia como director de coros y orquestas de ópera.  

ACTIVIDADES

Torneo de truco.- A las 20 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6.

Taller de percusión.- De 12 a 16 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6. Gratis.

Sábado en Meridiano V.- Desde las 15 con feria en el playón, muestra de fotos, teatro, música en vivo y más.

■ DOMINGO

MÚSICA

Camerata Académica del Teatro Argentino.- A las 18 en la sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.  Con la dirección de Bernardo Teruggi, se ejecutarán la Suite N° 2, en sol menor, Z. 661, de Henry Purcell; Concierto “Alla Rustica” en Sol mayor, RV151, de Antonio Vivaldi; “Fantasía elegante sobre un tema de ´La Cenerentola´ de Rossini” de Frédéric Chopin -arreglos de Alphonse Leduc y Jean Rémusat- (con la actuación como solista de flauta de Axel Huallpa), “Oblivion” de Astor Piazzolla (con la participación como solista de oboe de Amanda Mastronardi); Tema de “La lista de Schindler” de John Williams -arreglos de Oreste Chlopecki- (con la intervención como solista de violín de Federico Conzono); tango “La viruta” de Francisco Canaro -arreglos de Oreste Chlopecki- y “Juana Azurduy” de Ariel Ramírez -arreglos de Oreste Chlopecki-.

TEATRO

Bye Bye.- A las 20 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes.

Héctor Rossi: Trasnoche paranormal.- A las 20 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Odisea intemporal rioplatense.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

Obras cronopias.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Rodrigo Mauregui dirige a sus alumnos y presentan tres micro-obras: Panteras del 74, Confusión Amorosa y Viruela.

Ofidia, teatro animal.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 47, de Jonatán Márquez, con dirección de Víctor Hernando,

Oscarcito, cover mutante.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.

Vacaman.- A las 19.30 en el Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Agosto 36, a las cinco de la tarde.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

Dancing Queen.- A las 17 y 20.30 en La Nonna, 3 esquina 47. a cargo de 5ta. Avenida, taller de montaje.

INFANTILES

Payaso Manotas.- A las 16 y 17.15 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44, circo y humor.

ACTIVIDADES

Domingo en Meridiano V.- Desde las 15 con feria, circo, música, clases y más.

