Vuelco y milagro en La Plata vecinos rescataron a una automovilista tras caer a una zanja

Un impresionante vuelco ocurrió anoche en la zona de la avenida 44 y 281, en las afueras de La Plata, cuando un automóvil perdió el control y terminó dado vuelta a un costado del camino. El siniestro generó preocupación entre los vecinos de Etcheverry, que fueron los primeros en acercarse para asistir al conductor.
Según relataron testigos, el vehículo se desplazaba por la ruta cuando, por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del rodado y volcó sobre la banquina. La secuencia dejó el auto con las ruedas hacia arriba, en medio de la oscuridad y la vegetación del lugar.
Los vecinos de la zona actuaron rápidamente y lograron rescatar a la ocupante del vehículo antes de la llegada de los servicios de emergencia. “Escuchamos el golpe y salimos corriendo con linternas. Por suerte pudimos sacarla y estaba consciente”, contó uno de ellos.
Minutos después arribaron al lugar efectivos policiales y personal de emergencias médicas, que asistieron al conductor y realizaron las tareas de control. El tránsito en la zona estuvo reducido durante algunos minutos hasta que se retiró el vehículo siniestrado.
Afortunadamente, pese al impacto, no se registraron heridos de gravedad. Las autoridades investigan las causas del accidente, aunque no descartan que el mal estado del camino y la poca visibilidad hayan contribuido al vuelco.
