"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"

Pese a la intervención del Tesoro de EE.UU, el dólar no cede: el oficial escapa a $1485 y el CCL supera los $1500
Pese a la intervención del Tesoro de EE.UU, el dólar no cede: el oficial escapa a $1485 y el CCL supera los $1500
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
Caos de tránsito: la UOCRA marcha por el Centro de La Plata y piden la libertad de Tobar
Otra caravana de motos de los "Hells Angels" y se van despidiendo de su multitudinaria visita a La Plata
Kicillof en San Vicente, con Grabois y sindicalistas: Milei fue “a pedir la escupidera” a EE UU
Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara
No queda ni buena onda: la decisión de Gimena Accardi luego del blanqueo de Nico Vázquez y Dai Fernández
Otro sacudón por el escandaloso caso Epstein: el príncipe Andrés renunció a sus títulos y honores reales
Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
“El kirchnerismo es una enfermedad mental”: la polémica frase de Karen Reichardt, candidata de Milei
Preocupa la salud de Brigitte Bardot: a los 91 años permanece internada desde hace tres semanas
La seguridad en el clásico: banderas, bombas de humo y el lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia
En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
Quién era Gustavo Zampe, el joven folclorista de 34 años que murió y tenía fuertes lazos con La Plata
Melanotan II: un péptido multifacético para la exploración científica
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Vuelco y milagro en La Plata vecinos rescataron a una automovilista tras caer a una zanja
Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora
Mensajes diarios y amenazas sexuales: la pesadilla de Soledad Largui, contada en primera persona
VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre
Este domingo, Vieytes será sede de la primera Fiesta Criolla de la Mujer Rural
Sábado sin atención al público en el Centro Administrativo Municipal: ¿qué pasa con los turnos?
Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
La Plata: kickboxer fracturó a su pareja embarazada y va a juicio
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Tomaba una cerveza y murió: tragedia y dolor en Melchor Romero
En la construcción local no se mueven los precios ni las ventas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se encendió la polémica. Los alumnos de la Licenciatura en Obstetricia aseguraron que están preocupados por la situación que atraviesan en la materia Obstetricia Patológica.
Según denuncian, hubo un bochazo masivo y muchos de los desaprobados ya recursaron la materia varias veces. "Muchos afectados ya cursaron la materia tres o cuatro veces, sin lograr aprobarla, y eso genera un fuerte atraso en su recorrido académico", manifestaron a EL DIA.
Por otro lado contaron que “presentamos una carta a las autoridades solicitando cursos intensivos para no atrasarnos un año más, pero no obtuvimos respuestas favorables”. Si bien no brindaron números exactos, aseguran que de los 600 inscriptos no aprobaron más de 400 el último examen que se tomó a fines de septiembre.
Los reclamos apuntan también a "irregularidades en la modalidad de evaluación, la negativa a rendir finales como condicionales y la falta de instancias de revisión de exámenes". En ese sentido explicaron que “nos niegan el derecho a ver nuestras evaluaciones y debemos conformarnos con la palabra de los docentes al decir que estamos desaprobados”.
En algunos casos, aseguran, la diferencia entre aprobar y desaprobar fue de apenas uno o dos puntos. “Cuando consultamos, nos respondieron que ellos también pueden equivocarse”, agregaron.
Los estudiantes sostienen que esta situación constituye un "abuso de poder" y un "freno al avance académico" de los futuros obstetras. Además, remarcan una diferencia con otras carreras de la UNLP: "En Obstetricia, cuando se vence la materia ya aprobada, no existe la posibilidad de una reválida, lo que los obliga a recursar pese a haber cumplido con los contenidos de la cursada anterior".
LE PUEDE INTERESAR
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
Para cerrar el reclamo dijeron que “necesitamos que se tomen medidas urgentes para garantizar el derecho al estudio y los avances académicos de los futuros profesionales”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí