"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"

En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se encendió la polémica. Los alumnos de la Licenciatura en Obstetricia aseguraron que están preocupados por la situación que atraviesan en la materia Obstetricia Patológica.

Según denuncian, hubo un bochazo masivo y muchos de los desaprobados ya recursaron la materia varias veces. "Muchos afectados ya cursaron la materia tres o cuatro veces, sin lograr aprobarla, y eso genera un fuerte atraso en su recorrido académico", manifestaron a EL DIA.

Por otro lado contaron que “presentamos una carta a las autoridades solicitando cursos intensivos para no atrasarnos un año más, pero no obtuvimos respuestas favorables”. Si bien no brindaron números exactos, aseguran que de los 600 inscriptos no aprobaron más de 400 el último examen que se tomó a fines de septiembre.

Los reclamos apuntan también a "irregularidades en la modalidad de evaluación, la negativa a rendir finales como condicionales y la falta de instancias de revisión de exámenes". En ese sentido explicaron que “nos niegan el derecho a ver nuestras evaluaciones y debemos conformarnos con la palabra de los docentes al decir que estamos desaprobados”.

En algunos casos, aseguran, la diferencia entre aprobar y desaprobar fue de apenas uno o dos puntos. “Cuando consultamos, nos respondieron que ellos también pueden equivocarse”, agregaron.

Los estudiantes sostienen que esta situación constituye un "abuso de poder" y un "freno al avance académico" de los futuros obstetras. Además, remarcan una diferencia con otras carreras de la UNLP: "En Obstetricia, cuando se vence la materia ya aprobada, no existe la posibilidad de una reválida, lo que los obliga a recursar pese a haber cumplido con los contenidos de la cursada anterior".

Para cerrar el reclamo dijeron que “necesitamos que se tomen medidas urgentes para garantizar el derecho al estudio y los avances académicos de los futuros profesionales”.