Kicillof en San Vicente, con Grabois y sindicalistas: Milei fue "a pedir la escupidera" a EE UU
El gobernador e la Provincia de Buenos Aires también se refirió a las negociaciones con "el nuevo ministro" Bressent y acusó al Presidente de llevar al país a una “catástrofe social”
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó hoy que el presidente Javier Milei "fue a pedir la escupidera" al Tesoro de los Estados Unidos y calificó como "fracaso" la política económica del oficialismo. Lo hizo durante su discurso por el Día de la Lealtad Peronista, en San Vicente, en el que estuvo acompañado por Juan Grabois y sindicalistas.
Para Kicillof, la visita de Milei a la Casa Blanca, donde fue recibido por su par estadounidense, Donald Trump, fue una postal "humillación y entrega nacional más vergonzosa" de "la historia". En esa línea, chicaneó al mandatario argentino que no llevó traductor oficial: "Ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra lo que dice".
En ese sentido acusó al Presiente de llevar al país a una “catástrofe social” y le dedicó además de a Milei, un mensaje directo al “nuevo ministro” Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. “Mirá Milei, mirá ministro Bessent. Como la plata no alcanza, las familias están atravesando un récord de endeudamiento récord. Y eso se ha convertido en morosidad. La gente no llega a fin de mes y no pueden pagar las cuotas de las tarjetas. Es una catástrofe social”, dijo Kicillof acompañado desde el escenario, además e Grabois, por Jorge Taiana y la vicegobernadora Verónica Magario.
En tanto, el economista criticó en duros términos la política económica mileísta y apuntó contra el Palacio de Hacienda, que lidera Luis Caputo: "Llaman éxito al cuarto salvataje desde que asumió. Fue a pedirle la escupidera al Tesoro norteamericano. Nadie que está bien y tiene éxito necesita que los salven cuatro veces. Es un fracaso la política de Milei".
En el acto, del que también participó el Intendente de La Plata Julio Alak, aseguró que a Trump lo "asesoran mal" y que le "mienten". "Le dicen que con un puñado de dólares se va a erradicar una amenaza, un 'enemigo' que es el peronismo. Yo les quiero decir Perón cambió el idioma argentino: en la argentina la dignidad se llama peronismo".
Kicillof rememoró el triunfo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre: "Se rompió un mito: Milei pregonaba que, por primera vez, la crueldad, el odio y la exclusión tenían apoyo popular. El 7 de septiembre ese hechizo se rompió".
“La crisis es furibunda. Despidos, cierres de empresas”, dijo al hablar de sus visitas a ciudades como Azul y Olavarría, pero también analizó el efecto en los distritos turísticos, como los de la costa atlántica. “El turismo está en terapia intensiva en la Argentina. Para la gastronomía, la hotelería y la industria del esparcimiento es un desastre lo que están haciendo”, agregó.
También dijo que lo que vive el cordón industrial “es un desastre”, mientras que el comercio y la industria textil atraviesa “una crisis que no se veía hace 50 años”. “Están generando una crisis de una magnitud gigantesca, que está en un proceso de espirilización. Hoy está todo en quiebra”, señaló.
Kicillof, en San Vicente, encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista (foto: Nicolás Braicovich)
