Juan Martín Cerolini y la seguridad en el clásico: banderas, bombas de humo y el lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia

AUDIO.- El secretario de Seguridad de Estudiantes informó que la apertura de las puertas del estadio será a las 12. Habrá Derecho de Admisión y un fuerte operativo con 570 efectivos y 200 agentes de seguridad privado.

Juan Martín Cerolini y la seguridad en el clásico: banderas, bombas de humo y el lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia
17 de Octubre de 2025 | 09:39

Escuchar esta nota

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), informó que el clásico entre Estudiantes y Gimnasia que se jugará este domingo a las 15 horas en el Estadio “Jorge Luis Hirschi”, contará con la participación de 570 efectivos, 200 agentes de seguridad privada, 140 trabajadores de Utedyc, 5 ambulancias, personal de Cruz Roja y bomberos en el escenario deportivo.

Por su parte, el encargado del área de Seguridad en Estudiantes, Juan Martín Cerolini, agregó que ayer se realizó una reunión de coordinación en la Departamental La Plata, de la cual participaron dirigentes albirrojos y de Gimnasia, y autoridades municipales y de la APreViDe. "La apertura de las puertas del estadio será a las 12 horas. La idea es que la gente pueda acudir lo más temprano posible, más allá de que es el Dia de la Madre. Para eso, el tránsito vehicular en la Avenida 1 entre 54 y 58 se cortará desde las 10 de la mañana, de acuerdo a lo acordado con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad".

En diálogo con "El Equipo Deportivo", en la radio La Redonda 100.3, el dirigente también se refirió al lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia en el estadio. "Va a estar donde van todas las delegaciones visitantes, que es en los palcos que están al lado del codo de 115. Es el lugar al que fueron los dirigentes del Flamengo de Brasil y de todos los clubes que han venido a visitarnos. ¿Cuántos van a ser?. Por lo que charlamos hoy, los integrantes de la comitiva de Gimnasia será unas 40 personas, quienes llegarán en combis desde su estadio. Hemos pedido al Jefe del operativo de seguridad que lleguen a UNO junto con el micro del plantel, porque eso facilitaría la organización".

En tan sentido, Cerolini aclaró que la comitiva visitante no le quitará espacio "en absoluto" a la parcialidad de Estudiantes. "Van a estar en un espacio que lo tenemos previsto solo para las delegaciones visitantes", puntualizó.

Por otra parte, afirmó que la hinchada albirroja podrá recibir sl equipo con bombas de humo, si lo autoriza Bomberos. "APreViDe no tiene problemas con eso, así que con la debida autorización no habrá problemas al respecto. En cuanto a banderas, se podrán ingresar las que no contengan palos, como es habitual".

"Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los espectadores deberán concurrir al estadio con su D.N.I.", subrayó el dirigente albirrojo.

La entrevista completa, en el audio adjunto:

