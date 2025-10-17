Karen Reichardt, candidata de Javier Milei, polémica: “El kirchnerismo es una enfermedad mental”

Pese a la intervención del Tesoro de EE.UU, el dólar no cede: el oficial escapa a $1485 y el CCL supera los $1500
Pese a la intervención del Tesoro de EE.UU, el dólar no cede: el oficial escapa a $1485 y el CCL supera los $1500
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
Caos de tránsito: la UOCRA marcha por el Centro de La Plata y piden la libertad de Tobar
Otra caravana de motos de los "Hells Angels" y se van despidiendo de su multitudinaria visita a La Plata
Kicillof en San Vicente, con Grabois y sindicalistas: Milei fue “a pedir la escupidera” a EE UU
Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara
No queda ni buena onda: la decisión de Gimena Accardi luego del blanqueo de Nico Vázquez y Dai Fernández
Otro sacudón por el escandaloso caso Epstein: el príncipe Andrés renunció a sus títulos y honores reales
Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
“El kirchnerismo es una enfermedad mental”: la polémica frase de Karen Reichardt, candidata de Milei
Preocupa la salud de Brigitte Bardot: a los 91 años permanece internada desde hace tres semanas
La seguridad en el clásico: banderas, bombas de humo y el lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia
En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
Quién era Gustavo Zampe, el joven folclorista de 34 años que murió y tenía fuertes lazos con La Plata
Melanotan II: un péptido multifacético para la exploración científica
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Vuelco y milagro en La Plata vecinos rescataron a una automovilista tras caer a una zanja
Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora
Mensajes diarios y amenazas sexuales: la pesadilla de Soledad Largui, contada en primera persona
VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre
Este domingo, Vieytes será sede de la primera Fiesta Criolla de la Mujer Rural
Sábado sin atención al público en el Centro Administrativo Municipal: ¿qué pasa con los turnos?
Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
La Plata: kickboxer fracturó a su pareja embarazada y va a juicio
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Tomaba una cerveza y murió: tragedia y dolor en Melchor Romero
En la construcción local no se mueven los precios ni las ventas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, generó una fuerte polémica este fin de semana al asegurar en sus redes sociales que "el kirchnerismo es una enfermedad mental".
La declaración de la dirigente libertaria se produjo como respuesta a una publicación en la plataforma X (antes Twitter) que criticaba al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. El posteo original mostraba un video del jefe comunal explicando la nueva Boleta Única de Papel (BUP) y cuestionaba: "Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo".
Al sumarse a las críticas, Reichardt publicó su contundente y controvertida definición: "De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental!".
El cruce de la candidata libertaria apuntó contra Fernando Espinoza, quien se encuentra procesado y enviado a juicio oral por una denuncia de presunto abuso sexual realizada en mayo de 2021 por una exsecretaria privada. Pese a las críticas, el espacio político de Espinoza, Fuerza Patria, se impuso con contundencia en las últimas elecciones legislativas bonaerenses en su distrito, obteniendo el 53,56 por ciento de los votos, muy por encima del 28,62 por ciento que consiguió La Libertad Avanza.
En tanto, hoy en Radio Rivadavia Reichardt insistió con el tema: "El electorado que no nos vota tiene una enfermedad mental, las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada, no piensan distinto, las personas no es que piensan distinto".
LE PUEDE INTERESAR
La Provincia redefine subsidios al transporte y crecen las brechas entre municipios
Declaraciones de Karen Tercer Reichardt "El electorado que no nos vota tiene una enfermedad mental, las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada, no piensan distinto, las personas no es que piensan distinto".
byu/dr_pombero inRepublicaArgentina
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí