Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía

Karen Reichardt, candidata de Javier Milei, polémica: “El kirchnerismo es una enfermedad mental”

Karen Reichardt, candidata de Javier Milei, polémica: "El kirchnerismo es una enfermedad mental"
17 de Octubre de 2025 | 13:09

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, generó una fuerte polémica este fin de semana al asegurar en sus redes sociales que "el kirchnerismo es una enfermedad mental".

La declaración de la dirigente libertaria se produjo como respuesta a una publicación en la plataforma X (antes Twitter) que criticaba al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. El posteo original mostraba un video del jefe comunal explicando la nueva Boleta Única de Papel (BUP) y cuestionaba: "Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo".

Al sumarse a las críticas, Reichardt publicó su contundente y controvertida definición: "De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental!".

El cruce de la candidata libertaria apuntó contra Fernando Espinoza, quien se encuentra procesado y enviado a juicio oral por una denuncia de presunto abuso sexual realizada en mayo de 2021 por una exsecretaria privada. Pese a las críticas, el espacio político de Espinoza, Fuerza Patria, se impuso con contundencia en las últimas elecciones legislativas bonaerenses en su distrito, obteniendo el 53,56 por ciento de los votos, muy por encima del 28,62 por ciento que consiguió La Libertad Avanza.

En tanto, hoy en Radio Rivadavia Reichardt  insistió con el tema: "El electorado que no nos vota tiene una enfermedad mental, las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada, no piensan distinto, las personas no es que piensan distinto".

Declaraciones de Karen Tercer Reichardt "El electorado que no nos vota tiene una enfermedad mental, las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada, no piensan distinto, las personas no es que piensan distinto".
byu/dr_pombero inRepublicaArgentina
