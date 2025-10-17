Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Opinión |Editorial

Docentes y padres frente al auge de la violencia escolar

Docentes y padres frente al auge de la violencia escolar
17 de Octubre de 2025 | 03:19
Edición impresa

Con datos estadísticos muy alarmantes, la Argentina figura en el quinto lugar entre los países con más casos de bullying y ciberbullying entre escolares, tal como se reflejó en informes publicados en este diario. Se habla de un auge de la violencia entre chicos y jóvenes. Y sobre este punto, la ONG Bullying Sin Fronteras, acaba de indicar que la Argentina figura en ese sitio en el ranking, con más de 50.000 episodios reportados en los últimos años.

Las consecuencias de estas prácticas —que incluyen agresiones a veces muy graves, burlas, exclusiones y hostigamiento tanto presencial como virtual entre chicos— afectan la salud mental y emocional de los alumnos que las padecen, generando ansiedad, depresión, aislamiento y, en los casos más severos, ideas suicidas. Expertos advirtieron que no se trata de “cosas de chicos”, sino de situaciones que requieren una intervención inmediata y responsable de los adultos, tanto en la familia como en las instituciones educativas.

Un relevamiento nacional, realizado por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el 66,2 por ciento de los adolescentes entre 12 y 18 años fueron víctimas o conocen a alguien que sufrió bullying. El estudio también indicó que el 77,2 por ciento e las situaciones de acoso ocurren dentro de las escuelas y el resto en redes sociales.

La encuesta, que alcanzó a 1.380 estudiantes de instituciones públicas y privadas, mostró además que muchos jóvenes eligen no pedir ayuda: un 24,4 por ciento afirmó no hablar con nadie sobre lo que padece, mientras que el resto recurre principalmente a la familia, los amigos o la escuela.

Ambos informes advirtieron que el silencio frente al acoso puede tener consecuencias graves en la salud emocional y social de los adolescentes. Por eso, el organismo tutelar porteño dijo que promueve estrategias que favorezcan la comunicación y la construcción de vínculos respetuosos dentro de las instituciones.

En cuanto al rol de los padres, los especialistas advirtieron sobre la creciente naturalización de la violencia escolar y apuntaron a los adultos como los principales responsables del fenómeno.

LE PUEDE INTERESAR

Bolivia deja de exportar y se convierte en corredor del gas argentino hacia Brasil

LE PUEDE INTERESAR

La Iglesia y el descuido de las víctimas de abusos

“A mayor violencia física, menor inteligencia emocional y cognitiva”, sostuvieron, al remarcar que la falta de empatía y de capacidad cultural para expresar en palabras el conflicto se traduce en golpes y hostigamiento.

Está claro que si se habla de situaciones que se presentan mayoritariamente en las escuelas, son las autoridades educativas las que debieran velar en primera instancia para impedir que se presenten con tanta frecuencia, desnaturalizando la función formativa que le incumbe al sistema educativo.

Sin embargo, pareciera que ignorar esta realidad o naturalizarla prevalece como supuesto “método” para encarar el problema. Si fuera así, semejante rumbo agravaría mucho más las cosas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle

Detuvieron al dueño de una radio de La Plata

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
+ Leidas

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes

VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años

Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Últimas noticias de Opinión

Bolivia deja de exportar y se convierte en corredor del gas argentino hacia Brasil

La Iglesia y el descuido de las víctimas de abusos

El drama de la violencia en el fútbol Amateur de la Ciudad

Bancos de inversión apuestan a cambios en el programa económico tras el 26 de octubre
Espectáculos
A los 74 años, falleció el guitarrista original de Kiss
Megadeth: una historia de 40 años que llega a su final
“La noche sin mí”: una mirada local sobre mandatos, mujeres y familia
Elīna Garanča: la estrella letona de la lírica contemporánea en el Colón
Fotos, flores, velas y cartitas: el recuerdo de Liam Payne
Policiales
Un empleado mató a su jefe, lo enterró en el patio de la casa y se hizo pasar por él para vender sus cosas
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Agravaron la imputación por la masacre de Varela
Día clave por el crimen en la ex casa de Cerati
Se cumplieron 20 años de la tragedia de Magdalena
Información General
Eutanasia: Uruguay la aprobó y es pionero
El mundo sumaría 57 días de calor extremo al año
Bosques se transforman en emisores de carbono
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco imagen
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Clásicos de octubre: goleadas y triunfos resonantes
La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes
Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares
Úbeda tiene el equipo y Cavani quedó descartado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla