Las provincias “piden plata” cada diez minutos

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich, expresó ayer que “las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional”. Fue durante su presentación en el 61 Coloquio de Idea, que se lleva a cabo en Mar del Plata.

Bullrich no estaba en la agenda oficial del evento, pero en medio de la campaña electoral se acercó hasta Mar del Plata y se reunió con varios empresarios, a quienes les pidió “tener confianza”, ya que -según dijo- “el camino es sólido y no va a torcerse”.

En conferencia de prensa, al ser consultada puntualmente por los dichos del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que cuestionó que la Argentina va “cada tres meses al Fondo”, la ministra enfatizó: “Y las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional”.

En ese marco, se refirió a la relación con las provincias y la posibilidad de entablar acuerdos y subrayó: “Queremos hacer acuerdos, pero para cambiar. Si bajamos un impuesto y las provincias lo suben, vamos por caminos distintos.”.

La funcionaria nacional destacó el respaldo de Estados Unidos al país y sostuvo que es “muy importante e inédito”, a la vez que valoró la llegada de “inversiones tradicionales y no tradicionales”.