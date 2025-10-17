Proponen sacar a Maduro y formar un gobierno de transición en Venezuela

Altos funcionarios del gobierno venezolano, encabezados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, habrían ofrecido a Estados Unidos la posibilidad de un “madurismo sin Maduro” como vía para una transición política en Venezuela.

La información fue publicada por el diario Miami Herald, que citó fuentes con conocimiento directo de las conversaciones y documentos diplomáticos filtrados.

De acuerdo con el medio estadounidense, los hermanos Rodríguez presentaron dos propuestas formales a Washington durante 2025, con la mediación de Qatar, país que mantiene estrechos vínculos financieros con Caracas.

La primera oferta, planteada en abril, contemplaba la renuncia de Nicolás Maduro y su permanencia en Venezuela bajo garantías de seguridad, mientras Delcy Rodríguez asumiría la presidencia de forma transitoria.

La segunda, presentada en septiembre, preveía un gobierno de transición encabezado por Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres, mientras Maduro se exiliaría en Qatar o Turquía.

Según el Miami Herald, los enviados venezolanos intentaron convencer a sectores del gobierno estadounidense de que la salida de Maduro podría realizarse sin desmantelar el aparato de poder chavista. La idea era conservar la estructura del régimen, pero con nuevos interlocutores “más aceptables” para Washington.

Las conversaciones habrían sido canalizadas a través del enviado especial estadounidense Richard Grenell, quien ya había mantenido reuniones con Maduro y otros funcionarios en Caracas. Grenell, que también intervino en gestiones humanitarias vinculadas a la liberación de prisioneros estadounidenses, evitó hacer declaraciones sobre el tema.

Las fuentes indicaron que Delcy Rodríguez mantiene vínculos con miembros de la familia real qatarí y parte de sus activos en ese país. Desde Doha, mediadores trasladaron las propuestas al Departamento de Estado y a la Casa Blanca. Los planes incluían también beneficios económicos para Estados Unidos, como la reapertura del sector petrolero a empresas norteamericanas, la reducción de vínculos con China, Irán y Rusia, y el redireccionamiento de exportaciones de crudo hacia el mercado estadounidense.

Rechazo en Washington

La administración Trump habría descartado las propuestas al considerarlas un intento por mantener el poder dentro de la misma estructura criminal que opera en Venezuela bajo el amparo del régimen.

“Una versión liviana del cartel no era una opción viable”, señaló una fuente al Miami Herald, en alusión al Cartel de los Soles, red de narcotráfico integrada por altos mandos militares venezolanos y funcionarios del entorno presidencial.

Las revelaciones se conocen días después de que el presidente Donald Trump autorizara a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, y de que anunciara que evalúa ataques terrestres contra el narcotráfico tras varios bombardeos a embarcaciones frente a las costas del país caribeño.

Hasta el momento, las fuerzas estadounidenses habrían realizado cinco ataques con un saldo de 27 muertos, en el marco de la expansión del operativo militar regional que incluye buques, submarinos y cazas con base en Puerto Rico.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, calificó las acciones de “belicistas e inhumanas”, y denunció que Estados Unidos utiliza “acusaciones falsas” de narcotráfico como excusa para promover un cambio de régimen.