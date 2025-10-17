Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Para el juez el planteo “es prematuro”

Rechazaron unificar las causas contra Espert

17 de Octubre de 2025 | 01:52
Edición impresa

El juez federal porteño Marcelo Martínez De Giorgi, rechazó por prematuro un pedido de la defensa del diputado José Luis Espert para que pase a Comodoro Py la investigación por haber recibido 200 mil dólares de parte del acusado de lavado de dinero del narcotráfico Fred Machado que tramita en San Isidro.

El planteo del abogado de Espert, Alejandro Freeland, aludía a que ambas pesquisas son conexas y por eso le pidió a Martínez De Giorgi que reclame la inhibición de su colega de San Isidro, el juez federal Lino Mirabelli, informaron fuentes judiciales.

Mirabelli avanza en la investigación por el pago de 200 mil dólares por parte de Machado a Espert como parte de un supuesto contrato de servicios a raíz de una denuncia de Juan Grabois, impuso el secreto de sumario y ordenó procedimientos.

El juez Mirabelli pidió secuestrar documentación y dispositivos electrónicos, entre ellos un celular del diputado en uso de licencia. En medio de esos procedimientos fue que el defensor Alejandro Freeland López Lecube se presentó ante el juez Martínez De Giorgi para solicitar la unificación de los expedientes.

La fiscal Alejandra Mángano, que investiga la causa por presuntos delitos con los aportes de la campaña de 2019 de Espert a la Presidencia, entre ellos 35 vueltos que habrían sido financiados por Machado en sus aviones, se opuso a la unificación de ambas investigaciones por ser un planteo de momento “prematuro”.

La investigación abierta en Comodoro PY se inició el 19 de abril de 2021, por las “presuntas conductas atribuidas, entre otros, a José Luis Espert, quien durante la campaña presidencial de 2019 habría utilizado aviones privados y una camioneta blindada, supuestamente suministrados por Federico Andrés Machado”, sostiene la acusación.

La causa de San Isidro se abrió el 25 de septiembre último e investiga la supuesta “recepción e incorporación al sistema económico financiero, de fondos provenientes de una organización criminal que lideraría Machado”.

 

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

