La inflación mayorista se aceleró a 3,7% por la suba de los importados

Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
La inflación mayorista registró una suba de 3,7% en septiembre, lo que significó una aceleración de 0,6 puntos porcentuales contra agosto, que cerró en 3,1%. Así, desde enero, los precios al por mayor avanzaron 20% y acumularon un alza de 24,2% en los últimos 12 meses.
La variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) en septiembre se explicó por la suba de 3,3% en los productos nacionales y una variación de 9% en los importados, según informó el INDEC. Así, se observó un traslado de la volatilidad en el dólar oficial -que llegó a superar los $1500 el mes pasado- a los precios de los productos importados.
Dentro de los productos nacionales, la división con mayor incidencia en el IPIM fue la de productos primarios, con un alza de 4%. Le siguieron los productos nacionales, con una suba de 3,2% y por último se ubicó el costo de la energía eléctrica, que solo aumentó 0,4% en el mes.
Con este dato, son cuatro meses consecutivos de aceleración de la inflación mayorista.
Asimismo, el IPIM de septiembre es el más alto desde marzo de 2024, que había dado 5,4%.
El INDEC publica tres tipos de índices sobre los precios mayoristas. El Índice de Precios al por Mayor (IPIM) es el que mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. Este mostró una suba de 3,7% en septiembre y un alza de 24,2% interanual.
El Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, mostró una suba de 4,1% en el noveno mes del año y una suba interanual de 24,5%.
El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) calcula la variación de los valores de la producción local, sin impuestos. Este componente mostró un ascenso de 4% en septiembre y una variación interanual de 25,6%.
El INDEC también publicó ayer el nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a septiembre de 2025, que registró una suba de 3,2% respecto al mes anterior.
La variación interanual fue de 28,7%, mientras que en lo que va del año acumula un alza de 15,9%.
De acuerdo al informe, el dato responde a los aumentos en Mano de obra (3,7%), Gastos generales (3%) y Materiales (2,9%).
Mano de obra incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde septiembre de 2025 y una asignación no remunerativa y extraordinaria.
