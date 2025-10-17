Kicillof encabezó una actividad en Magdalena y volvió a criticar a Milei

El gobernador Axel Kicillof recorrió ayer la nueva Casa de la Provincia en Magdalena. Fue junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez y el intendente Lisandro Hourcade.

En ese marco, disparó munición gruesa a la administración de Javier Milei. “Nunca se vio un Gobierno tan cruel y desalmado, que muestra tanto desinterés mientras cierran las industrias, cae la producción y la gente no llega a fin de mes”, sostuvo.

“Modificar esta realidad es lo que estamos poniendo en juego el 26 de octubre: con el voto a Fuerza Patria convirtamos el ejercicio más importante de la democracia en un freno a las políticas que atacan a nuestra provincia”, señaló al llamar a votar al peronismo en los comicios nacionales.

La sede, ubicada en el predio del Parque de la Memoria, centraliza los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, posee delegaciones de los ministerios de Trabajo, y de Mujeres y Diversidad; y cuenta con una terminal de Provincia Net para el pago de impuestos y servicios.

“A nivel nacional nos gobierna un centralismo extremo, que no se hace cargo de la educación, de la salud, ni de la seguridad, porque sostiene que odia al Estado y que todo lo soluciona el mercado”, manifestó el Gobernador y agregó: ”En todos los países hay obra pública, menos en la Argentina de Milei: el Presidente tiene como único proyecto la destrucción de los derechos de las grandes mayorías”.

Por su parte, el intendente Hourcade sostuvo que “siempre que nos acercamos al Gobierno provincial nos ha respondido de manera positiva a nuestros pedidos: este edificio le hace la vida más fácil a nuestros vecinos, y para eso nos han elegido”.