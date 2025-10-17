Actividades: talleres, danzas

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

talleres para estudiantes

Hasta el 21 de este mes está abierta la inscripción online a los talleres para estudiantes de la UNLP. Están divididos en líneas temáticas: artísticos, de escritura, de apoyo académico. Están disponibles: El Color y su aplicación en la imagen personal; Ilustración básica de figurín de moda; Cianotipia; Escritura Académica; Gestión del Estrés y la Ansiedad. A la vez continúan más de diez talleres que comenzaron a principios de este cuatrimestre y tienen una duración más extensa. Inscripciones a través del formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTO92ORCUOu6c9kctJRlMytRhCtqyrL2R62hWnMlEo4G–Cg/viewform. También puede realizarse en Bienestar Universitario, de lunes a viernes de 9 a 15, en el Edificio de Presidencia de la UNLP, ubicado en Calle 7 entre 47 y 48.

“Danzas del mundo”

Mañana, desde las 19, en su sede de 18 Nº 276, entre 37 y 38, el Círculo Trentino de La Plata ofrece, con entrada libre y gratuita, “Danzas del mundo”, un espectáculo enmarcado en el mes de la diversidad cultural. Se recibirán alimentos no perecederos que serán donados en el comedor “Los Conteiners” de 155 y 516. Participan elencos de Paraguay, Grecia, Argentina, Belarús, Perú, Irlanda e Italia. Reservas: 2216415592.

Acompañamiento en el duelo

La “Asociación Civil Latiendo Distinto” impulsa un encuentro para toda la comunidad previsto para este sábado 18 en la plazoleta de Meridiano V, de 72 entre 18 y 19, desde las 16. El objetivo es remarcar la importancia de un acompañamiento integral sobre las personas que atraviesan duelo. El 15 de octubre se conmemora el día mundial de concienciación sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal y durante todo el mes de llevan a cabo diferentes acciones al respecto. Para más información: 221-5020220.

 

