Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |Por “cobros indebidos”

Hipotecados UVA piden devoluciones millonarias

Hipotecados UVA piden devoluciones millonarias
17 de Octubre de 2025 | 03:31
Edición impresa

Desde que se implementaron, los créditos hipotecarios UVA fueron objeto de controversia y demanda, a las que se suman nuevas presentaciones de familias de La Plata, otros municipios de la Provincia y la capital federal contra dos entidades bancarias: el Banco Nación y el Banco Provincia.

En las demandas señalaron a las entidades por “calcular las cuotas y el capital de forma ilegal, al no aplicar la Ley 24.283, que impone un tope a la indexación de las deudas”, se sostiene.

Según los denunciantes, “las diferencias podrían superar el 40 por ciento de la cuota mensual y derivar en devoluciones millonarias”.

La presentación, impulsada por abogados especializados en defensa del consumidor financiero, apunta a una práctica que califican de “sistemática y arbitraria”. Se puntualiza en “la omisión del límite legal previsto por la Ley 24.283, una norma de orden público que protege a los deudores frente a la inflación o variaciones desmedidas en los índices de actualización”.

En este caso, “los bancos estarían aplicando incrementos en la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) por encima del índice del metro cuadrado de construcción (UVI), que es el que originalmente debía servir de referencia”, se agrega.

Los damnificados sostienen que “los préstamos UVA fueron diseñados en base al valor del metro cuadrado de construcción y que, por lo tanto, el capital ajustado no puede superar la variación real del bien vinculado”. Sin embargo, denuncian que “desde mediados de 2023 el cálculo del coeficiente CER -que define el valor de la UVA- comenzó a separarse drásticamente del índice UVI, generando un desfase creciente entre lo que las familias pagan y lo que deberían pagar si se aplicara la ley”.

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: talleres, danzas

LE PUEDE INTERESAR

Vecinos de 1 y 34 apuntan a una obra en la vías que no deja dormir al barrio

Un caso testigo -ya pubicado por EL DIA- presentado por una deudora del Banco Provincia, Julieta Doglia, expone el conflicto. Según su reclamo, “al 31 de agosto de 2025 el banco le exigía una cuota de $780.808,28, cuando el tope legal fijado por la Ley 24.283 la limitaba a $556.396,48. La diferencia, un 40,33% por encima de lo permitido, representa un cobro indebido que a esa fecha ascendía a casi ocho millones de pesos. Si se recalculara todo el préstamo, el capital adeudado pasaría de $83.573.406,53 a $51.556.385,01”.

Los denunciantes también argumentaron que “este patrón se repite en numerosos casos, con cuotas infladas y capitales artificialmente incrementados”.

Además en los planteos incluyeron “falta de transparencia en la información financiera”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle

Detuvieron al dueño de una radio de La Plata

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
+ Leidas

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes

VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años

Ni con “ayudín” baja: con intervención, el dólar subió
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata

Los números del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
Espectáculos
A los 74 años, falleció el guitarrista original de Kiss
Megadeth: una historia de 40 años que llega a su final
“La noche sin mí”: una mirada local sobre mandatos, mujeres y familia
Elīna Garanča: la estrella letona de la lírica contemporánea en el Colón
Fotos, flores, velas y cartitas: el recuerdo de Liam Payne
Policiales
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Agravaron la imputación por la masacre de Varela
Día clave por el crimen en la ex casa de Cerati
Se cumplieron 20 años de la tragedia de Magdalena
Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex
Información General
Eutanasia: Uruguay la aprobó y es pionero
El mundo sumaría 57 días de calor extremo al año
Bosques se transforman en emisores de carbono
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco imagen
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Clásicos de octubre: goleadas y triunfos resonantes
La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes
Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares
Úbeda tiene el equipo y Cavani quedó descartado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla