Ordenaron reimprimir los afiches de candidatos sin Espert en la lista de LLA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó reimprimir los afiches informativos con las listas completas de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, incorporando la foto de Diego Santilli y el nuevo orden de postulantes que se estableció luego de la renuncia de José Luis Espert.

La resolución del tribunal revocó la decisión de la Junta Electoral bonaerense, que había desestimado el pedido del Gobierno para actualizar los carteles argumentando que ya no había tiempo operativo para hacerlo. Sin embargo, la CNE consideró que la reimpresión es posible y necesaria para garantizar el derecho de los ciudadanos a contar con información electoral correcta y actualizada.

Los afiches que se exhiben en los establecimientos de votación son elementos obligatorios del proceso electoral. En ellos figuran las listas completas de candidatos titulares y suplentes de todas las fuerzas políticas que compiten en el distrito. Su función es informar a los votantes sobre la composición real de cada lista, ya que las boletas —por razones de espacio— solo incluyen una cantidad limitada de nombres.

La Cámara recordó que el Código Electoral Nacional establece la obligación de publicar de manera clara y visible esa información complementaria, justamente para que los electores tengan una referencia completa de la oferta electoral vigente al momento de los comicios.

“Con el sistema actual, las listas suelen ser muy extensas y el espacio en la Boleta Única de Papel no alcanza para identificar a todos los candidatos. Por eso, el Código prevé la exhibición de afiches o carteles informativos en cada establecimiento de votación”, detalló el fallo.

El caso Espert

La controversia se originó tras la renuncia de José Luis Espert como cabeza de lista de La Libertad Avanza, ocurrida semanas atrás. El economista y exdiputado dio un paso al costado después del escándalo generado por la revelación de sus presuntos vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.

Esa decisión motivó una reestructuración interna en la nómina bonaerense, que quedó encabezada por Diego Santilli, acompañado por Karen Reichardt y el resto de los postulantes en un nuevo orden validado judicialmente.

El Gobierno había solicitado que se actualizaran los afiches informativos con esa modificación, pero la Junta Electoral bonaerense rechazó el pedido, alegando que los plazos eran exiguos y que la reimpresión podía poner en riesgo la distribución del material electoral.

Al revisar la medida, la Cámara Nacional Electoral consideró que ese argumento no era suficiente.

El tribunal señaló que, a diferencia de las boletas o los talonarios numerados, los afiches son material genérico y no individualizado por mesa de votación, lo cual permite su reimpresión y distribución de forma paralela o complementaria al resto del material electoral, sin demoras ni riesgos logísticos.

El fallo remarcó además que el Correo Oficial, responsable del operativo de distribución, informó que sí es posible realizar la reimpresión y el despliegue de los nuevos afiches sin afectar el cronograma general de entrega de urnas, padrones y boletas.

“Las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad clara, sin confusiones. Para ello, la información debe ser simple y comprensible”, subrayó la resolución, en un tramo que pone el acento en la transparencia y el acceso a información fidedigna durante el proceso electoral.

Qué verán los votantes en las mesas

A partir de la decisión, los votantes bonaerenses encontrarán en los lugares de votación afiches actualizados con la nueva composición de la lista de La Libertad Avanza, donde figurará Diego Santilli en lugar de José Luis Espert.

Sin embargo, el tribunal aclaró que las boletas seguirán siendo las mismas, ya que no hay tiempo material para reimprimir más de 14 millones de ejemplares de la Boleta Única de Papel (BUP). Por lo tanto, en el cuarto oscuro aún aparecerán las boletas con la imagen de Espert y Karen Reichardt.

En cambio, los carteles informativos visibles en las mesas sí reflejarán la nómina correcta, con los nombres y el orden de los candidatos tal como fue autorizado judicialmente.