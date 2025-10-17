El embajador de Estados Unidos habló de "grandes noticias" en el vínculo con Argentina

VIDEO.- Tensión entre trapitos y Hells Angels en pleno centro de La Plata
El diplomático dijo que "pronto" habrá novedades que "fortalecerán aún más la alianza económica" entre ambos países
Escuchar esta nota
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, afirmó hoy que "pronto" habrá "grandes noticias" que van a fortalecer "la alianza económica" entre su país y Argentina.
"Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: 'Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad'", indicó a través de un mensaje que difundió por su cuenta en X.
Great news is coming very soon that will further strengthen the economic partnership between Argentina and the United States. As the slogan on my Challenge Coin says, “United in Liberty, Strength, and Prosperity.”— Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) October 17, 2025
I am confident in the future of our enduring friendship with the… pic.twitter.com/H5gYd6YEC5
En el mismo, añadió: "Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana".
Y cerró a modo de saludo con "Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos - ¡Juntos en Libertad!".
