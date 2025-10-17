Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
La cruzada de Milei: recuperar terreno en la Provincia y evitar tropiezos en sitios clave
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex
Melanotan II: un péptido multifacético para la exploración científica
La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes
Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares
Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora
Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años
Los números del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años
VIDEO. Eitan Horn, conmovido: la vuelta a casa del ex rehén de Hamás con vínculos en La Plata
Un empleado mató a su jefe, lo enterró en el patio de la casa y se hizo pasar por él para vender sus cosas
En la Ciudad, los básicos de la canasta subieron 2,5% en septiembre
Hipotecados UVA: más familias de La Plata piden devoluciones millonarias
Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes
Tomaba una cerveza y murió: tragedia y dolor en Melchor Romero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Recuperó la libertad gracias al acuerdo sellado entre Israel y el grupo islamista. Fue recibido en Kfar Saba con aplausos, lágrimas y banderas. Enorme emoción
Después de 737 días de cautiverio, Eitan Horn volvió a poner un pie en su casa de Kfar Saba, al norte de Tel Aviv. Bajó lentamente de la camioneta negra que lo traía del hospital, con una bandera israelí sobre los hombros y una sonrisa que apenas contenía las lágrimas. Frente a él, decenas de vecinos lo esperaban con aplausos, cantos y banderas.
“No tengo palabras, solo agradecimiento”, alcanzó a decir a los periodistas, con la voz quebrada. Luego subió las escaleras y, desde el balcón, saludó entre lágrimas. Detrás suyo, todavía colgaba la bandera que su familia había puesto hace meses, con las fotos de los dos hermanos y una frase escrita en inglés: “Tráiganlos a casa ahora”.
Eitan, de 39 años, fue secuestrado junto a su hermano Iair el 7 de octubre de 2023 durante el ataque del grupo Hamás al kibutz Nir Oz. Iair fue liberado en febrero de este año; él, en cambio, pasó más de dos años encerrado en Gaza, hasta que recuperó la libertad el lunes 13 de octubre de 2025, como parte del acuerdo de paz mediado por Donald Trump.
Durante ese tiempo, la familia Horn mantuvo viva la esperanza con actos, vigilias y campañas internacionales. Su madre, Ruthy, y sus hermanos fueron una voz constante en los medios israelíes y argentinos, reclamando por la liberación de los rehenes.
La escena del reencuentro en el Hospital Sourasky de Tel Aviv fue pura emoción. Eitan abrazó a su madre y a sus hermanos entre lágrimas. “¡Mirá quién vino, Ruthy!”, le dijo en español al verla, antes de fundirse en un abrazo interminable. Su hermano Amós lo recibió con una sonrisa y un grito que hizo reír a todos: “¡Mirá quién vino, el gordo!”.
Entre sollozos, Ruthy pidió algo simple: “Abrácense juntos, que quiero esa foto”. Esa imagen recorrió las redes y los noticieros del mundo: los tres hermanos tomados de la mano, después de más de 700 días de incertidumbre.
LE PUEDE INTERESAR
Proponen sacar a Maduro y formar un gobierno de transición en Venezuela
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street cerró a la baja por la tensión con China
Eitan permaneció internado cuatro días en el Centro Médico Ichilov, donde recibió tratamiento físico y psicológico. Los médicos informaron que continuará bajo observación, ya que un cautiverio tan prolongado deja huellas: debilitamiento muscular, desnutrición y estrés postraumático.
“Recuperar la autonomía, volver a decidir por uno mismo, es parte del proceso de sanación”, explicó uno de los especialistas que lo atendió. El hospital seguirá acompañando su reinserción y la de su familia en las próximas semanas.
Eitan Horn regresa a casa pic.twitter.com/MWPLu4Cv4f— Dani Lerer (@danilerer) October 16, 2025
Aunque la liberación de Eitan fue motivo de celebración, la herida sigue abierta: en Gaza aún permanecen los cuerpos de 19 rehenes cuyos restos no fueron entregados.
El grupo Hamás aseguró necesitar ayuda para localizarlos debido a la destrucción en la Franja, mientras las familias de los fallecidos reclaman al Gobierno israelí que no avance con el alto el fuego hasta que todos los cuerpos sean devueltos.
Eitan Horn tiene raíces argentinas —su familia es oriunda de Villa Crespo y mantiene lazos con La Plata—, y su historia conmovió tanto en Israel como en la Argentina.
En La Plata, donde residen familiares y amigos cercanos, la noticia de su liberación fue celebrada con una mezcla de alivio y emoción. Para muchos, su regreso no solo representa la victoria de la esperanza sobre el horror, sino también la persistencia de los vínculos que trascienden fronteras.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí