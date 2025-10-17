El Club Banco Provincia de La Plata lanza su primera carrera: cuándo será y cómo anotarse

El próximo domingo 16 de noviembre, el Club Banco Provincia de La Plata realizará la 1° edición de su Carrera, una propuesta deportiva y recreativa que invita a toda la comunidad a participar y disfrutar de una jornada saludable en las calles de City Bell.

La largada será a las 8:30 horas, desde la sede del club (calle 476 entre 20 y 21), con dos modalidades pensadas para distintos niveles y edades, con 3 kilómetros en la modalidad participativa y en 10 kilómetros en la competitiva. Puede informarse mediante las redes del club, al Whatsapp 221-671-9261 o en la sede.

Cada corredor recibirá un kit con remera técnica, dorsal, chip y medalla finisher, que podrá retirarse en el club durante la acreditación y entrega de kits los días, viernes 14 de noviembre (de 16:30 a 19:30) y sábado 15 (de 10 a 13).

Los valores de inscripción son de $30.000 para el circuito 3K y $35.000 para el circuito 10K, con un 10 por ciento de descuento exclusivo para socios y socias del club. Para realizar el circuito 10K deberá ser mayor de 18 años sin excepción. El link de inscripción, en el siguiente formulario.

También los menores de 13 años podrán correr junto a un acompañante mayor, valor de $50.000 y solo podrán realizar el circuito 3k). De 14 a 17 años también podrán participar de los 3K sin acompañante. Además, un descuento exclusivo para grupos de Running Team.

Durante el evento, quienes participen podrán disfrutar de los servicios de patio de comidas e instalaciones del club, tendrán a disposición vestuarios, su respectivo seguro, además de una completa hidratación en la largada y llegada, con frutas, agua mineral e isotónica.

El evento es abierto a toda la comunidad, para vivir el deporte, la salud y el compañerismo en una jornada única.