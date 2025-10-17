El Club Banco Provincia de La Plata lanza su primera carrera: cuándo será y cómo anotarse

Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
Kicillof en San Vicente, con Grabois y sindicalistas: Milei fue “a pedir la escupidera” a EE UU
Suben todos los dólares pese a la confirmación de Bessent de seguir interviniendo en el mercado
Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo
En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
No queda ni buena onda: la decisión de Gimena Accardi luego del blanqueo de Nico Vázquez y Dai Fernández
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Quién era Gustavo Zampe, el joven folclorista de 34 años que murió y tenía fuertes lazos con La Plata
La seguridad en el clásico: banderas, bombas de humo y el lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia
Clásicos platenses de octubre: goleadas y triunfos resonantes
Melanotan II: un péptido multifacético para la exploración científica
Mensajes diarios y amenazas sexuales: la pesadilla de Soledad Largui, contada en primera persona
VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre
Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora
Sábado sin atención al público en el Centro Administrativo Municipal: ¿qué pasa con los turnos?
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
En la construcción local no se mueven los precios ni las ventas
Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex
Los números del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
El cumpleaños más triste de Jorge Rial: fuera del país y su con su hija presa
Nuevas mesas confirmadas: quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale
Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
AFA confirmó cuándo se jugará el partido postergado de Barracas y Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo
Colapinto se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos: días y horarios de la práctica libre, la sprint y la carrera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El próximo domingo 16 de noviembre, el Club Banco Provincia de La Plata realizará la 1° edición de su Carrera, una propuesta deportiva y recreativa que invita a toda la comunidad a participar y disfrutar de una jornada saludable en las calles de City Bell.
La largada será a las 8:30 horas, desde la sede del club (calle 476 entre 20 y 21), con dos modalidades pensadas para distintos niveles y edades, con 3 kilómetros en la modalidad participativa y en 10 kilómetros en la competitiva. Puede informarse mediante las redes del club, al Whatsapp 221-671-9261 o en la sede.
Cada corredor recibirá un kit con remera técnica, dorsal, chip y medalla finisher, que podrá retirarse en el club durante la acreditación y entrega de kits los días, viernes 14 de noviembre (de 16:30 a 19:30) y sábado 15 (de 10 a 13).
Los valores de inscripción son de $30.000 para el circuito 3K y $35.000 para el circuito 10K, con un 10 por ciento de descuento exclusivo para socios y socias del club. Para realizar el circuito 10K deberá ser mayor de 18 años sin excepción. El link de inscripción, en el siguiente formulario.
También los menores de 13 años podrán correr junto a un acompañante mayor, valor de $50.000 y solo podrán realizar el circuito 3k). De 14 a 17 años también podrán participar de los 3K sin acompañante. Además, un descuento exclusivo para grupos de Running Team.
LE PUEDE INTERESAR
Jornada de servicio en La Plata por el Centenario de la Iglesia de Jesucristo en Sudamérica: convocan a vecinos a llevar elementos para reciclar
Durante el evento, quienes participen podrán disfrutar de los servicios de patio de comidas e instalaciones del club, tendrán a disposición vestuarios, su respectivo seguro, además de una completa hidratación en la largada y llegada, con frutas, agua mineral e isotónica.
El evento es abierto a toda la comunidad, para vivir el deporte, la salud y el compañerismo en una jornada única.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí