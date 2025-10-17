Colapinto se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos: días y horarios de la práctica libre, la sprint y la carrera

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, disputará el Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana, en el marco de la fecha 19 de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Este viernes desde las 14:30hs. se dará inicio al fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos con la primera práctica libre, mientras que, a las 18:30hs. tendrá lugar la clasificación para la sprint.

La fecha continuará el sábado con la sprint a las 14hs., mientras que a las 18hs. será la clasificación para determinar la parrilla de salida de la carrera principal del domingo, que será desde las 16hs.

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas en la ciudad de Austin, en el estado de Texas, y será la segunda experiencia en ese evento, donde el año pasado finalizó en el décimo puesto.