Colapinto se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos: días y horarios de la práctica libre, la sprint y la carrera

Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
Suben todos los dólares pese a la confirmación de Bessent de seguir interviniendo en el mercado
Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo
En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"
¿Nico Vázquez y Dai Fernández van a tener un hijo? La furia de "Rocky"
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Sábado sin atención al público en el Centro Administrativo Municipal: ¿qué pasa con los turnos?
La seguridad en el clásico: banderas, bombas de humo y el lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia
Clásicos platenses de octubre: goleadas y triunfos resonantes
Melanotan II: un péptido multifacético para la exploración científica
Mensajes diarios y amenazas sexuales: la pesadilla de Soledad Largui, contada en primera persona
VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre
Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
En la construcción local no se mueven los precios ni las ventas
Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex
Los números del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
AFA confirmó cuándo se jugará el partido postergado de Barracas y Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo
Colapinto se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos: días y horarios de la práctica libre, la sprint y la carrera
Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
El Club Banco Provincia de La Plata lanza su primera carrera: cuándo será y cómo anotarse
VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años
VIDEO. Eitan Horn, conmovido: la vuelta a casa del ex rehén de Hamás con vínculos en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El argentino buscará ratificar la mejoría de las últimas carreras
Escuchar esta nota
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, disputará el Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana, en el marco de la fecha 19 de la temporada 2025 de la Fórmula 1.
Este viernes desde las 14:30hs. se dará inicio al fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos con la primera práctica libre, mientras que, a las 18:30hs. tendrá lugar la clasificación para la sprint.
La fecha continuará el sábado con la sprint a las 14hs., mientras que a las 18hs. será la clasificación para determinar la parrilla de salida de la carrera principal del domingo, que será desde las 16hs.
El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas en la ciudad de Austin, en el estado de Texas, y será la segunda experiencia en ese evento, donde el año pasado finalizó en el décimo puesto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí