La cruzada de Milei: recuperar terreno en la Provincia y evitar tropiezos en sitios clave

Regresado de Estados Unidos donde consiguió la foto -finalmente agridulce- con Donald Trump, el presidente Javier Milei tiene trazada una movida agenda de recorridas y visitas a distintos rincones del país, fruto de la decisión de ponerle el cuerpo a la campaña con el objetivo entre ceja y ceja de sumar voluntades y conseguir más bancas en el Congreso que viene.

A eso le combinará entrevistas y apariciones televisivas. Busca levantar las acciones de los referentes locales de La Libertad Avanza. El fin de semana pasado encabezó actos en Corrientes y Chaco, frenó la campaña por su viaje a Estados Unidos y hoy retoma la faena.

La Provincia, una preocupación

Es obvio que la preocupación principal está centrada en la provincia de Buenos Aires. Milei estará hoy en una caminata por calles céntricas de Tres de Febrero, el distrito del Conurbano gobernado por el ex PRO (hoy recontra violeta) Diego Valenzuela. Estará allí junto a él la nueva cabeza de la lista oficialista después de la salida de José Luis Espert, el “Colorado” Diego Santilli. También, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (Valenzuela es de su redil), que es candidata a senadora pero de la Ciudad de Buenos Aires.

La Libertad Avanza busca achicar en la Provincia la ventaja que, según la mayoría de las encuestas, le lleva la lista peronista de Fuerza Patria, que es encabezada por Jorge Taiana. Es el espacio ganador de las elecciones provinciales que se desarrollaron el pasado 7 de septiembre. En la Casa Rosada ya no se habla de ganar la estratégica Buenos Aires (es el 38% del padrón nacional) sino de reducir lo más posible la ventaja de casi 14 puntos que obtuvo el PJ en aquel comicio por los cargos a la Legislatura.

La relevancia de Tucumán

En el último fin de semana antes de la veda, Milei estará en Tucumán, donde juega fuerte su ex aliado el gobernador peronista Osvaldo Jaldo. Y también en Santiago del Estero, donde el mandatario Gerardo Zamora domina la política local desde hace dos décadas.

Es notable lo de Tucumán. El divorcio con Jaldo, que apoyó todas y cada una de las iniciativas durante el primer año de gestión libertaria y fue anfitrión de la firma del Pacto de Mayo, puede significar una dura derrota para el Gobierno y dejar así en evidencia los errores políticos cometidos por los que se encargaron del armado político libertario, en especial la hermanísma Karina. La lista violeta allí la encabeza un joven empresario: Federico Pelli. Encuestas locales dicen que está detrás del peronismo gobernante.

Milei y Pelli harán el sábado una caminata por Yerba Buena, acompañados por el ministro del Interior, Lisandro Catalán; quien es tucumano y no oculta su interés por gobernar la provincia en el próximo período. Justamente molesto por los movimientos de Catalán en la tierra de la independencia, y por el destrato que el Presidente le ofreció en el último año, Jaldo viró a la posición dura luego de su etapa colaboracionista.

La movida en Córdoba y Santa Fe

Ya en la última semana de campaña, el Presidente combinará apariciones mediáticas con actos en, al menos, dos provincias clave: Córdoba y Santa Fe.

Puede haber cambio de planes pero la llegada de Milei a Córdoba -para apoyar a Gonzalo Roca en su pelea contra el ex gobernador Juan Schiaretti- sería el miércoles. La Docta ha sido una provincia fiel a Milei pero nunca hubo un duelo directo con el oficialismo local como ahora. El cierre formal de campaña, un día después, sería en Rosario. Los violetas dicen ver en Santa Fe un “escenario de tres tercios”. Esto es: ellos, el peronismo y Provincias Unidas, del gobernador local Maximiliano Pullaro, gran favorito. Allí el candidato de LLA es el joven Agustín Pellegrini. Su gran aspiración es desplazar al peronismo a un tercer puesto.