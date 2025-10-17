Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |A 80 años del día de la lealtad peronista

El 17 de octubre, dos actos y... ¿una señal de unidad?

La disputa entre Kicillof y el kirchnerismo emerge en la celebración de la liturgia del PJ. Movida en San Vicente y demostración a Cristina

El 17 de octubre, dos actos y... ¿una señal de unidad?
17 de Octubre de 2025 | 01:45
Edición impresa

El peronismo nucleado bajo el paraguas de Fuerza Patria buscará escenificar hoy una tregua en medio de la disputa interna que cruza el espacio y exhibir una muestra de unidad de cara a las elecciones del domingo 26.

Para la conmemoración del 17 de octubre de 1945 (se cumplen 80 años), una fecha emblemática en la liturgia del peronismo, La Cámpora y el PJ convocaron -bajo el slogan “Leales de corazón”- a una movilización por la tarde hasta el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111, donde la ex presidenta está detenida cumpliendo condena por actos de corrupción.

“Liberamos a Perón, liberemos a Cristina”, reza la convocatoria de La Cámpora.

Por su parte, el sector que lidera Axel Kicillof organizó un acto por la mañana en la quinta de San Vicente donde irán funcionarios, intendentes, legisladores y candidatos de Fuerza Patria.

Este último llamado supone una diferenciación de Kicillof respecto de la caravana en la que se volverá a reclamar la libertad de la ex presidente. De todas formas, se prevé que columnas del Movimiento Derecho al Futuro participen de la movilización.

¿Irá Kicillof? Es una de las preguntas que sobrevuela por estas horas el ecosistema peronista. Al cierre de esta edición no estaba confirmada la presencia.

El Gobernador se reunió hace algunos días con la ex presidenta luego de varios meses de teléfono cortado. No hubo foto del encuentro, en lo que pareció una señal en el sentido de que la relación sigue por demás tirante.

Respecto de la organización de la movilización a San José 1111, desde las 17 habrá caravanas de militantes que arribarán desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Las estaciones de tren de Once, Retiro y Constitución se presentaron como principales focos de concentración. Desde esos lugares partirán marchas con destino al lugar de detención de Cristina Kirchner.

Se aguarda que la ex presidenta salga a saludar al balcón e incluso se especula con la difusión de algún mensaje grabado.

Respecto del acto de San Vicente, se hará la clásica ofrenda de flores en la tumba de Juan Domingo Perón. Según trascendió, se prevé un “acto chico, austero y cerrado”. Tampoco se prevé la movilización de militantes.

Esa actividad estará encabezada por Kicillof. Pero, como se dijo, no está confirmado que el mandatario vaya a participar de la movilización para pedir la liberación de Cristina Kirchner.

Reunión CON MASSA

El tercer actor de peso en Fuerza Patria estuvo reunido con Kicillof. En la previa de estas movidas, el mandatario recibió en la Gobernación a Sergio Massa, con quien, trascendió, analizó el escenario electoral de cara a los comicios del domingo 26.

Ese encuentro tiene también un fuerte significado político. Massa viene buscando ser el nexo entre Kicillof y el kirchnerismo, que sostienen una relación tirante y que apenas quedó bajo un paraguas en el marco del escenario electoral que se está desarrollando.

 

