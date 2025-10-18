Etcheverry dejó escapar puntos en el ránking

El partido de cuartos de final para Tomás Etcheverry (63°) fue de mayor a menor en el ATP 250 de Estocolmo, donde cayó ante Holger Rune (11°) por 6-7 (4), 6-3 y 6-4, en más de dos horas.

El danés, máximo favorito del certamen, jugó gran parte del partido con una molestia en el muslo derecho, pero logró reponerse para avanzar a semifinales, donde se medirá con el francés Ugo Humbert, quien superó a Lorenzo Sonego por 6-7 (3), 6-0 y 6-3.

Etcheverry comenzó con un nivel muy alto, sólido desde el fondo y preciso con su primer servicio. El platense mostró gran temple en los momentos clave del primer parcial, que se resolvió en un tie-break lleno de tensión. Allí, el argentino aprovechó un mini quiebre decisivo y se quedó con el set por 7-6 (4).

Sin embargo, Rune reaccionó a tiempo en el segundo set, donde se mostró más agresivo y con mejor lectura de los puntos largos. El danés quebró en los primeros juegos y se adueñó del ritmo del partido para imponerse por 6-3 y llevar el duelo a un tercer capítulo.

En el set decisivo, el actual número 11 del mundo hizo pesar su jerarquía. Un quiebre en el tercer game fue suficiente para marcar la diferencia, ya que Etcheverry no volvió a disponer de oportunidades claras para recuperar el servicio. Rune mantuvo la solidez en sus turnos al saque y cerró el encuentro por 6-4.

Sancionan al argentino Aboian

El tenista Leonardo Aboian recibió una sanción provisional por corrupción por parte de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) y se convirtió en el noveno argentino que es castigado por este delito desde 2018.

La ITIA confirmó que el jugador de 27 años fue suspendido de manera inmediata bajo sospecha de haber incurrido en una “falta grave” vinculada a manipulación de resultados.

La decisión, dictada en el marco del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), mantiene al deportista al margen de toda competencia hasta la sentencia definitiva.