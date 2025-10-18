El Villero quiere volver al triunfo ante Sacachispas

Villa San Carlos se mide esta tarde desde las 15.30 Sacachispas en el Estadio Gennacio Sálice por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana. Gastón Iglesias será el encargado de impartir justicia.

El Villero quiere dejar atrás los tres partidos sin victorias en el campeonato, en donde cosechó una derrota y dos empates. Justamente, en la jornada anterior igualó 1-1 con Deportivo Merlo en condición de visitante. Con estos resultados, los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda se encuentran ubicados en la octava posición de la tabla del Clausura. Mientras que en la anual está sexto, en la última colocación que otorga un lugar al reducido en busca del ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

En cuanto al equipo, el Pajaro tendría pensado repetir el mismo equipo que igualó por uno ante El Charro en Merlo. De esta forma, el posible equipo sería con: Tomás Akimenco; Alejo Lloyaiy, Luciano Machín, Franco Ojeda; Juan Cruz Villagra, Ángel Acosta, Francisco Cairo, Nicolás Benavídez; Matias Samaniego, Emanuel Zagert, Alejandro Lugones.

Por su parte, Sacachispas no viene atravesando un buen momento, ya que por los puntos obtenido desde comienzo de año, actualmente se encuentra en zona de descenso con 35 unidades, en el anteúltimo lugar. Y a 5 puntos de UAI Urquiza. Por eso, el partido de esta tarde será vital para Lila, que a falta de cuatro fechas, está peleando para no perder la categoría.

actividad en el reducido de la primera nacional

Esta noche a partir de las 22, Gimnasia y Tiro de Salta y Estudiantes de Río Cuarto podrán en juego la segunda fase del reducido en busca del segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. El partido se jugará en el Estadio El Gigante del Norte. Los salteños vienen de vencer en la instancia anterior por 2-0 a Temperley.

Mientras que los cordobeses hicieron lo propio con Patronato, aunque por 2-1.