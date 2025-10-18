Arsenal defiende la punta de la Premier League ante Fulham, de visitante

Arsenal, líder de la Premier League con 16 puntos, visita desde las 13:30 a Fulham, en el partido más destacado de los siete que están programados para hoy, en el marco de la octava fecha.

Los demás cotejos serán los siguientes: Nottingham Forest vs. Chelea (8:30); Brighton vs. Newcastle (11:30); Burnley vs. Leeds (11); Crystal Palace vs. Bournemouth (11); Manchester City vs. Everton (11) y Sunderland vs. Wolverhampton (11).