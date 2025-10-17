"Se fue la Chilindrina": María Antonieta de las Nieves y el anuncio que nadie quería escuchar

Con más de siete décadas de vida y crecientes problemas de salud, la artista mexicana María Antonieta de las Nieves le ha dado su adiós final a su icónico personaje de La Chilindrina, al que había encarnado por más de cuatro décadas, desde el primer episodio de El Chavo del 8.

"Ya se fue en Perú. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no... Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida", dijo la estrella en una entrevista en el programa de YouTube de la periodista Matilde Obregón.

La decisión fue producto de una crisis de salud que tuvo en Perú este año y que la llevó a reevaluar su vida.

"Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué. Me las recetó el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice: necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud", confesó.

Aunque no dio detalles, su hija Verónica había relatado ante la prensa mexicana cómo se había encontrado con su madre. "Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto, para taparla de los periodistas. Me la entregaron directo en el coche, estaba ida y no reconocía", recordó al hablar sobre el episodio.

Posteriormente, De las Nieves aseguró que se había tratado de un cuadro de agotamiento de deshidratación aguda, que se ha ido resolviendo, al aceptar la orden de reposo.

"Ahorita me veo y digo: soy otra... Estoy feliz de poder descansar y disfrutar de mi casa", indicó."Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama. Estoy en mi cama con mis perras viendo la tele y estoy feliz".