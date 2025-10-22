Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

La Ciudad

VIDEO.- Innovación y algarabía en Informática que celebra una nueva Expo de Ciencia y Tecnología

22 de Octubre de 2025 | 12:42

Escuchar esta nota

La Facultad de Informática de la UNLP llevaba adelante este miércoles la Expo Ciencia y Tecnología 2025, en el marco de una jornada recargada de actividades vinculadas con la informática, la tecnología y la innovación a pesar del paro docente que rige a nivel universitario.

En una recorrida de EL DIA se observó equipos conformados por investigadores y estudiantes de la Facultad que presentaban diseños y creaciones de prototipos y desarrollos innovadores orientados a resolver problemas concretos en diversas áreas como inteligencia artificial, robótica, realidad virtual y aumentada, procesamiento de lenguaje natural, metaversos, sistemas embebidos, sostenibilidad ambiental e interfaces interactivas.

La Secretaria de Ciencia y Técnica de la unidad académica, Laura Lanzarini, destacó que "ante el paro se trata de mantener las actividades lo más normal posible y en este caso estamos cumpliendo con la Expo tal como estaba previsto en el cronograma académico".

"La Expo consiste en trabajos que hacen los alumnos a lo largo de un año. Comienzan en noviembre y terminan ahora, por eso están aquí en conjunto docentes y alumnos compartiendo las producciones en los puestos", destacó la funcionaria.

"Hay mucho de Inteligencia Artificial Generativa, de Robótica, de Procesamiento de Lenguaje Natural, proyectos educativos, herramientas de Programación en lo que tiene que ver con Ciencia de Datos. Hay cosas vinculadas a salud, a los alimentos, desarrollos como el de un guante háptico que lo vienen mejorando desde hace dos o tres años", añadió la secretaria.

Además, se realizaban una serie de charlas vinculadas con el ingreso a la unidad académica, en este caso destinada a estudiantes universitarios, y respecto de la salida laboral de las distintas carreras, un panel que estaba a cargo del Dr. Javier López, Director de Ingeniería de Software Disney LATAM; el Lic. Carlos Montanaro, Gerente de Desarrollo de aplicaciones de Cargill y el Lic. Diego Tarrío, Gerente de Desarrollo de Charles Taylor InsureTech.

LE PUEDE INTERESAR

"Abandonaron la obra cuatro veces": nuevo reclamo por el edificio propio en la Secundaria 70

LE PUEDE INTERESAR

 Alumnos de la zona oeste de La Plata se exponen a un "camino riesgoso" para ir a la escuela

Cada una de las propuestas desarrolladas cuenta con el aval de las Unidades de Investigación que forman parte de la Facultad: III- LIDI, LIFIA y LINTI. Además, la Expo Ciencia tiene el respaldo del Polo IT La Plata, constituido por más de 30 empresas pertenecientes a la Industria del Software y TICs, que a través de la asociatividad y la complementación buscan motorizar el sector y promover un crecimiento sustentable, de la mano de las nuevas tecnologías de la información

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock
Últimas noticias de La Ciudad

Un club de La Plata vende su histórica sede: el proyecto detrás de una operación que sorprendió al barrio La Loma

Revuelo y susto por una fuga de gas en Villa Elisa

22/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Secundaria sin terminar, club en crisis y complicaciones para platenses con ceguera

Otro accidente en la ruta 215 y van.... Vecinos del oeste de La Plata piden señalización: “Trampa mortal”
Deportes
Nicolás Barros Schelotto, emocionado tras debutar en Gimnasia: "Soy hincha, amo al club y voy a defenderlo toda la vida"
Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo
¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas
Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas
Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil
Policiales
Otro accidente en la ruta 215 y van.... Vecinos del oeste de La Plata piden señalización: “Trampa mortal”
Grave denuncia en La Plata: qué se sabe de la profanación del nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
Espectáculos
Presentan el libro "Resistir en soledad", historias de pandemia
VIDEO. ¿No será mucho? A Tinelli le cortaron el jean y mostró sus partes íntimas en el streaming
El cumpleaños del presidente Javier Milei: íntima celebración en Olivos, los preparativos para el gran cierre en Rosario
Se filtró el filoso apodo que las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina le pusieron a Wanda Nara
Volvieron a mostrarse juntos: Daniela Celis y Thiago Medina confesaron detalles del vínculo tras superar un mal momento
Información General
Chau a la Ley de Nietos: último día para pedir turno y tramitar la ciudadanía española
"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados
Investigadores de la UNLP, en una campaña oceanográfica a bordo del buque Falkor (too): qué busca la expedición
"Decime qué se siente": a puro talento, el equipo de Argentina ganó el Mundial del Petróleo
Una siderúrgica paraliza sectores clave, suspendería a trabajadores y adelantaría vacaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla