Maxi López: “con Wanda siempre nos tiroteamos así”

Después de un viaje abrupto a Suiza para reencontrarse con su esposa, Daniela Christiansson, y su hija pequeña, Maxi López volvió a la Argentina para continuar con su participación en “MasterChef Celebrity”, el programa culinario donde también comparte junto a Wanda Nara, su ex pareja y madre de sus tres hijos.

En medio de las versiones de su partida y de la supuesta incomodidad de Daniela con Wanda, el ex deportista fue contundente al hablar sobre cómo es su relación con su ex y no escondió nada: “Sale todo natural, Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa, siempre nos tiroteamos así, o sea, de la buena manera y de la no tan buena. Siempre fue así”, reconoció en una entrevista con “Intrusos”, haciendo hincapié en la picante interacción que tienen en el ciclo de Telefe y que habría despertado cierta incertidumbre en su actual pareja, quien está embarazada de 7 meses.

“No hay problema, se lo tomó bien. Es más, Wanda habló bien de ella, que fue un poco un juego, yo estoy bien con mi familia”, agregó luego, echando por tierra cualquier conflicto entre Christiansson y Nara. Además, habló sobre el viaje y contó que fue programado: “El viaje ya estaba organizado, estaba planeado, así que estuve 3, 4 semanas en el país. Necesitaba una semana para estar allá. Ahora trato de disfrutar un poquito más de ellos y después volveré”.

Luego, López habló sobre su continuidad en el certamen en el caso de avanzar en las pruebas: “En base a cómo venga el embarazo de Daniela, si todo procede bien, yo podría seguir estando en el programa. Dependerá todo de ella, de cómo esté y cómo van las cosas”, dijo y aclaró que obviamente estará presente en el parto: “Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, así que voy a estar también en el nacimiento de este. Tenemos que programarlo porque va a ser una cesárea programada”.

Maxi opinó sobre la nueva pareja de Wanda Nara

Entre otras cosas, el ex futbolista fue consultado por Martín Migueles, la nueva pareja de Nara y el escándalo que se generó con Mauro Icardi por la cercanía del empresario con Francesca e Isabella. “Yo tengo buena onda con él, trata bien a mis chicos. Si trata bien a mis chicos quiere decir que me respeta y yo respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos”, dijo contundente.

López aseguró que no le interesa meterse en asuntos de “otras familias” y que “yo lo que tengo que evaluar es cómo se comporta con mis hijos. Es la pareja de Wanda, ella lo eligió. (...) El otro día fuimos a un partido de uno de mis chicos, estábamos todos tomando mate”, dijo, sin vueltas.

Recordemos que Wanda ahora enfrenta un nuevo conflicto con Icardi por un video que se viralizó en donde Migueles aparece abrazando a Francesca quien está dormida junto a él en un sillón de la casa de la modelo mientras miraban el estreno de “MasterChef”.

De hecho, esto generó que el futbolista del Galatasaray interpusiera un pedido judicial que evite estas situaciones: “(Insto) a la progenitora, señora Wanda Solange Nara, abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias o tocamientos por parte de su actual pareja/amigo, el señor Martín Migueles, hacia las niñas”, dice el escrito que presentó Elba Marcovecchio, abogada de Icardi.

“Tengo buena onda con Martín Migueles (pareja de Wanda), trata bien a mis hijos”