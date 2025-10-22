Milei dijo que defenderá el esquema cambiario

Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
El presidente, Javier Milei, anunció ayer la oficialización del acuerdo con Estados Unidos, a la par que detalló cómo se utilizarán los dólares del Banco Central para “defender la banda cambiaria”.
“El Banco Central publicó la oficialización del swap con Estados Unidos. Si usted baja el riesgo país, baja la tasa de interés y vuelve el crédito. El swap es un intercambio de monedas: Estados Unidos nos da u$s20.000 millones y nosotros le damos su equivalente en pesos”, precisó el mandatario durante una entrevista televisiva.
Además, prometió l cumplimiento de los próximos vencimientos de deuda: “El año que viene tenemos vencimientos por u$s8.500 millones: u$s4.000 en enero y u$s4.500 en julio. El mercado temía que si pagábamos la deuda, no íbamos a poder defender la banda cambiaria”, pero, aclaró, “si llegado enero no tenemos acceso a los mercados internacionales, ejecutamos u$s4.000 millones del swap y pagamos deuda. Si en julio tampoco pudiéramos, ejecutamos otro tramo y pagamos los u$s4.500. Esto asegura que Argentina va a honrar su deuda”.
