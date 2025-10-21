Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fabiola prendió el ventilador: "Yo sabía lo que pasaba entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato"

21 de Octubre de 2025 | 13:22

Fabiola Yañez volvió a ser noticia tras una inesperada confesión que dejó a todos con la boca abierta, ya que en una charla reciente la periodista y actriz habló sin filtros sobre Tamara Pettinato y la relación que tenía con Alberto Fernández (su ex pareja y ex presidente) y deslizó que ya conocía los rumores que hoy generan revuelo en el ambiente artístico.

“Yo ya sabía lo que pasaba entre él y Pettinato”, lanzó Yañez en Lape Club Social, sin rodeos.

Con tono calmo, Fabiola agregó: “Yo creo que es algo que a la gente le resultó chocante”, al ser consultada sobre cómo impactó en la sociedad en ese momento.

Aunque evitó dar más detalles, la contundencia de sus declaraciones bastó para reavivar las versiones sobre la relación entre Pettinato y Fernández, que habría mantenido un estrecho vínculo con él.

Por ahora, ninguno de los involucrados salió a responder públicamente, pero el comentario de Yañez ya generó un fuerte impacto en los programas de espectáculos.
 

