Caso $LIBRA: identifican una billetera virtual y piden la detención de dos de los investigados

La investigación detectó una presunta "cueva cripto" que habrían vinculado a Hayden Davis con los empresarios argentinos
La causa $LIBRA sumó un giro clave. Gracias a un pedido de información de la Comisión LIBRA del Congreso, los querellantes lograron identificar una billetera cripto que funcionó como nexo entre Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, además de una segunda cuenta que habría actuado como cueva para convertir los activos digitales en dinero físico.
El hallazgo surgió a partir del análisis de transacciones en la blockchain, cruzadas con información otorgada por Binance, que reveló movimientos desde una billetera a nombre de Novelli y de su socio Terrones Godoy, responsables del Tech Forum Argentina, el evento donde en octubre de 2024 confluyeron todos los actores del proyecto $LIBRA, entre ellos Davis, Julian Peh y el presidente Javier Milei.
Según el denunciante Martín Romeo, los datos muestran operaciones reiteradas hacia una dirección identificada como FL6P, cuyas transacciones son “típicas de una financiera”, por aplicar comisiones del 1% en transferencias de USDT. Entre los movimientos más relevantes, figura una transferencia de 1.015.000 USDT enviada por Davis el 30 de enero de 2025, el mismo día en que se reunió en Casa Rosada con Milei y Novelli.
Ante la aparición de estas pruebas, la querella solicitó la detención de Novelli y Terrones Godoy, acusándolos de entorpecer la investigación y tener riesgo de fuga, ya que ambos poseen documentación extranjera. También se denunció el borrado de carpetas en dispositivos secuestrados y el vaciado de cuentas entre el pedido de congelamiento y la orden judicial.
En paralelo, en Estados Unidos, los abogados que impulsan la causa en el distrito sur de Nueva York presentaron nueva evidencia aportada por un “whistleblower”, que describió un esquema de manipulación de tokens y pagos a influencers coordinado por Davis y el empresario Benjamin Chow. La información podría reactivar la investigación internacional y unificar las causas por otros criptoactivos asociados al escándalo $LIBRA.
